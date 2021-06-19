美方證實捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗，蔡英文總統今(19日)晚在臉書表示，大家可能有點意外，為什麼數量是250萬劑，因為6月6日那天，三位美國參議員訪台時宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗。在這兩週以來，在台美雙方許多人的努力下，美國政府決定增加數量到250萬劑，「真朋友真進展，我們都能感受到美國對台灣的支持」。

總統也在對在野黨喊話，想藉這個機會呼籲在野黨的朋友們：疫苗會持續進來，此時此刻，請和政府一起鼓勵民眾積極施打疫苗，一起杜絕關於疫苗的種種謠言。配合指揮中心和專家們的建議，有疫苗就打，提升國民整體的防護力，才是當前最重要的目標。

總統臉書強調，「我要感謝拜登總統領導的美國政府，對台灣人民的大力支持」，其中，來自美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺，更是讓台灣在面對疫情考驗的此刻，加倍感到溫暖。

總統今晚臉書發文指出，「晚安，現在時間有點晚了，不過我要向大家報告關於疫苗的最新進展」。

她說，就在稍早，美國在台協會 AIT 已經宣布，美國將即刻運送一批共計250萬劑的疫苗，捐贈給台灣，協助我們疫苗施打計畫能持續順利進行。

總統強調，在民主的陣線上，台灣和理念相近的國家，一直都能緊密互動，不論是對於區域的和平穩定，還是人類共同的對手病毒，我們也將會繼續秉持共同的理念，攜手合作。

總統說，這段時間，台灣內部對於疫苗的討論很多，不實的言論也不少。但最重要的，不是互相攻擊，而是共同努力。海內外有許多人都在為了疫苗奔走，尤其是外交部全體同仁的協助，辛勞不亞於防疫團隊。謝謝蕭美琴大使及外交同仁們在美國第一線為台灣人民的健康打拚，之間常常無時差的溝通與聯繫，克服了法律、技術等問題，今天終於能有一個階段性的成果向大家報告了。

她表示，「再跟大家說一聲晚安，謝謝你的閱讀，期待飛機降落的時刻」。