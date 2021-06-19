宥勝與老婆慈惠帶著一對兒女蕾蕾、凱剴定居台中清水，目前暫住友人提供的空房，未來的新家小木屋則還在施工中，預計6月底入住。在三級警戒的緊繃的防疫生活中，宥勝除了每晚開「靜心語音直播包廂」讓自己與粉絲戴上耳機、閉上眼睛享受完全放空20分鐘的時光，他也親自拍攝影片，分享一家7口（包含3隻小貓）這段期間的是如何度過居家防疫生活。

宥勝表示，目前暫居的狀態非常混亂，一家人只能睡帳篷、用卡式爐煮飯，連洗碗槽都在戶外。每天起床後的第一件事，就是一起幫3隻小貓咪放風、陪他們玩耍，因為他的過敏還沒完全退去，嚴重時會喘不過過氣來，擔心牠們跑到床鋪、衣服上，所以暫時住籠子，還無法讓他們自由到處跑；他說貓咪已經養三個月了，現在慢慢過敏沒那麼嚴重了，「好像是心裡慢慢接受了這三個小兒子」。

幫貓咪放風、和小孩一起擦完地板後，他們接著會開始玩動態活動。拍攝影片當天玩的是他們自己發明的「電流跳繩」，蕾蕾、剴剴玩到開心得吱吱叫，一條跳繩就可以玩至少半小時。宥勝認為，遊戲好玩的關鍵在於投入，「如果大人也覺得好玩，就會很好玩」。

宥勝幫兒子畫臉。（喜鵲娛樂提供）

蕾蕾也幫爸爸宥勝畫臉。（喜鵲娛樂提供）

中午則是一起煮水餃當午餐，影片中可見慈惠撐著傘站在戶外，在大雨滂沱中的洗碗槽洗碗，宥勝邊拍影片邊問她：「會不會覺得這樣的生活很辛苦？每天睡帳篷、要跪著煮飯、洗碗還要淋雨？」慈惠則甘之如飴地說：「我覺得我天天都在露營地，就像之前在紐西蘭住在營地的概念。」兩個小朋友也會幫忙端盤子、下水餃，參與感十足。到了下午的靜態遊戲則是「畫臉」，剴剴數度覺得爸爸畫得「不像」、不合他意而哭鬧翻臉，被媽媽虧說：「爸爸畫畫不及格！」蕾蕾則與媽媽都在臉上彩繪「彩虹」，還開開心心留下可愛合照。

慈惠與女兒蕾蕾都畫了彩虹。（喜鵲娛樂提供）

晚上睡前的刷牙儀式，宥勝會跟兩個孩子輪流玩「牙醫與病人」的看診遊戲，只見他邊哄邊刷，非常有耐心。他笑說其實蕾蕾已經6歲可以自己刷牙了，但因為弟弟還小，爸爸如果只幫弟弟刷牙，她會不甘願地說「我也要」，「有二寶的家庭應該都會面臨這樣的狀況！」且他每天都要想不一樣的招式，有時候是牙醫的椅子，有時是拿桌子當手術台，小朋有才會有新鮮感。

宥勝之前曾說一對兒女在家裡都「蠻炸的」，不是喧嘩玩在一起，就是互相爭奪吵架，日前還跟老婆、小孩一起拿起畫筆進行濕水彩創作，才終於享受到了「最安靜的片刻」。創意無限的他，在小小暫居的空間裡，平常還會跟小朋友一起玩丟球、黏土、撲克牌、迷宮、拼圖、拿地墊疊城堡、爬牆遊戲等遊戲。

在與小孩24小時緊密相連的居家防疫生活中，父母如何才能保有自己的一點喘息空間？宥勝表示，有時候他會到5分鐘車程以外、還沒水沒電的木屋去走走，在那裡的桌子工作，就可以稍微放空，太太有時候會一個人坐在車上，聽聽音樂喝點飲料，就可以稍微隔絕一下小孩。

宥勝日前生日，老婆特別為了他定生日大餐。（喜鵲娛樂）

每天與小孩幾乎24小時相處的他，坦言不可能24小時都有耐心，所以他與老婆都會用很值得推薦給其他父母的一招，就是當孩子開始崩潰，聲音開始很大，容易吵架（通常是他們累的時候），他們就會說：「一個前門、一個後門！」兩個小孩就會乖乖一人搬一張小椅子分開坐，他們就可以安靜好一陣子，這招也建議其他父母，「因為他們知道我們不會沒事這樣懲罰他們，只有他們聲音大的時候我們才會這樣做，所以他們也漸漸習慣了，只要一大聲，就分開，所以在父母不耐煩的時候，家裡就可以瞬間保持安靜」。