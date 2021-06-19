日本航空自衛隊的F-15JSI「日本超級攔截機」（Japanese Super Interceptor）升級計畫，在經費需求暴增下停滯多時。「共同社」19日報導，日本政府為減輕經費壓力，有意放棄為該型戰機添加「長程反艦飛彈」（LRASM）發射能力，並將改裝架數從原定的70架進一步減少。

多名日本政府關係人士告訴「共同社」，空自F-15J在升級後，原定將具備發射LRASM和「增程型聯合空對面遠攻飛彈」（JASSM-ER）的能力，但在經費壓力下，日本政府正與美方討論放棄LRASM發射能力，確保停滯多時的計畫能繼續推進。

除此之外，日本政府為進一步削減經費，也正考慮減少接受改裝的戰機數量。根據最初規劃，空自約200架F-15J中，約半數不適合進行延壽者將先行退役，空缺以增購F-35彌補，其餘F-15J則接受進一步升級。目前仍不清楚若減少改裝架數，日本政府將如何填補此一戰力空隙。

日本政府2019年除編列2架F-15J共108億日圓（約新台幣27.2億元）的實際改裝費用外，也提供412億日圓（約新台幣103.9億元）給美國政府和相關廠商，作為變更現有設計等的初期研發費用；2020年則未編列實際改裝費用，僅編列390億日圓（約新台幣98.4億元）的初期費用。沒想到美國後來又以零件不足和需要修改軟體等理由，要求日本繼續提供費用，總額高達2400億日圓（約新台幣605.4億元），讓日本憤而宣布不繼續編列預算，之後更罕見地扣留2020財年已編列的經費，要求先和美方進行降價談判，但始終沒有結果。