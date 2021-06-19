清華五校科研產業化平台(清華大學、政治大學、輔仁大學、逢甲大學及淡江大學)為了協助企業克服此新冠肺炎嚴峻之挑戰，將主動提供全國企業完美之防疫服務，打造一條龍之防疫整合。

清華五校科研產業化平台(清華大學、政治大學、輔仁大學、逢甲大學及淡江大學)防疫服務包括企業快篩服務、視訊診療門診、新冠肺炎防疫平台、導入線上支付系統、企業紓困貸款諮詢及交通媒合資訊平台等期為全國企業提供完整的防疫協助。

清華五校聯盟表示，該聯盟所提供的企業快篩服務是由輔大及輔大醫院負責執行─包括集體造冊、快速篩檢，管理方便，企業員工、移工均可篩檢。隔天「簡訊通知」報告結果，陽性個案，將安排後續PCR檢測事宜。此外，無論檢驗陰陽性，都將全數回報管理人員，避免隱匿疫情。現在已經服務了富邦集團、元大金控、研華科技、冠德集團等多家公司。

至於「視訊診療門診」則是由輔仁大學附設醫院提供「視訊診療門診」，同時開放複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，以減少企業員工暴露於感染風險。

「新冠肺炎防疫平台」也是由輔仁大學附設醫院提供，該聯盟表示，由於輔仁大學附設醫院有充足且專業的醫療人力資源能夠提供企業，出國所需的PCR核酸篩檢，以及快速、安全的疫苗注射規劃服務。

至於「導入線上支付系統」則由國立政治大學配合輔大醫院之視訊診療看診服務，提供安全可靠之線上支付系統。該聯盟指出，國立政治大學於2017年8月獲得科技部「國際產學聯盟GLORIA」計畫，成為台灣唯一以「金融科技」為主題的國際產學聯盟，堅強的金融企業會員將成為全國企業面對數位支付轉型的捷徑。

另「企業紓困貸款諮詢」則由政大負責。國立政治大學國際產學聯盟與其金融企業會員，能夠提供企業一個便捷的窗口，取得最適合自己企業的紓困方案。

而「交通媒合資訊平台」則是由逢甲大學支援防疫需要所需之派車服務系統，強化五校聯盟交通接送與服務體系之輸送連結，在企業快篩及遠距看診服務中可支援確診病患之運輸與醫療照護用品之傳遞。

清華五校聯盟表示，該科研產業化平台一起攜手合作，完成企業防疫之需求整合，期能解決企業所面臨之疫情問題，成為全國學術單位配合政府防疫措施的楷模！