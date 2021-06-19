公鹿與籃網系列戰拚到最後第七場，兩隊將在明天早上爭奪東區冠軍戰門票，而這個系列戰雙方不只在場上較勁，場下明爭暗鬥也是一大好戲，其中「字母哥」阿提托康波(​Giannis Antetokounmpo)就是爭議人物之一，他在第五戰的一次墊腳讓厄文(Kyrie Irving)受傷改變戰局，另外每當他站上罰球線也引起巨大爭議。

Steve Nash says



“We still have guys with belief and trust — We could’ve been done. We could’ve been out.” — Ajayi Browne (@ajayibrowne) June 18 2021

原因就是他在罰球線上執行的秒數過久，其實在上一輪就遭裁判判罰過十秒違例，而談到阿提托康波的罰球，籃網總教練納許(Steve Nash)也頗有意見，他表示裁判過度偏袒阿提托康波超過十秒的罰球行為，他說：「很顯然裁判並沒有執行！」

“It’s not being enforced.”



⁃Steve Nash on the league enforcing the 10-second free throw violation on Giannis Antetokounmpo. — Ajayi Browne (@ajayibrowne) June 18 2021

在第六場比賽阿提托康波罰球時也引起哈登(James Harden)多次不滿，他曾在對方投球時高舉雙手大喊提醒裁判，但後者不為所動，還是讓罰球繼續進行。事實上在公鹿以0：2落後系列賽時，聯盟曾要求籃網停止在大螢幕上倒數阿提托康波罰球，理由是不贊成主場透過此方式來嘲諷球員。

這也難怪納許和哈登會表示不滿，畢竟上一輪都有吹判過的犯規，現在已經沒有出現了，雖然送阿提托康波上罰球線也是一大戰術，因為在季後賽他出賽10場，命中率是淒慘的53.2%，不過若是能讓他連罰都不能罰，相信更能大挫公鹿士氣。

目前阿提托康波對籃網系列戰場均能轟下27.7分和13.7籃板，雖然不擅投籃，但仍是籃網必須嚴防的重點，在明天厄文可能不會上場、哈登尚未找回狀態情況下，相信還是得倚賴杜蘭特(Kevin Durant)強勢發揮才能拿下比賽，而阿提托康波是否會在此戰被吹罰球違例也是一大焦點。