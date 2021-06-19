過去被譽為「日本第一美女」的資深女星中山美穗，在1995年以電影《情書》紅遍全亞洲，更是許多男粉絲的夢中情人，但多年前爆出拋夫棄子一事，人氣不如以往；51歲的中山美穗近年屢被認為顏值崩壞，日前她突然分享一張泛黃的陳年舊照，看著少女感十足的模樣，讓她無奈感嘆「回不去了」。

17日中山美穗在IG上傳一張泛黃的陳年舊照，畫面中是年輕時期的她，她也在文中說不記得照片是哪時候拍攝的，但有感而發地表示，「曾幾何時我也是一個少女，但時間回不去了」；照片裡的中山美穗濃眉大眼，小巧卻又堅挺的鼻樑，眼神裡滿滿的自信，不愧是昔日被譽為「日本第一美女」的人。

年過半百的中山美穗顏值崩壞，讓不少粉絲相當心碎。(圖/ 摘自日媒)

日前中山美穗突然分享一張泛黃的陳年舊照，看著少女感十足的模樣，讓她無奈感嘆「回不去了」。(圖/ 摘自中山美穗IG)

近年來，中山美穗無論是在戲劇或主持上，一直都有新作品，但最常引起討論的卻不是她的實力，而是隨著年齡逐漸崩壞的外貌；不久前中山美穗出席記者會和節目錄影時，臉部浮腫又老態，因此爆出她愛喝酒和注射過多玻尿酸的傳言。

中山美穗昔日是日本80年代人氣偶像代表之一，她在2002年嫁給小說家兼音樂家的辻仁成，讓不少男粉絲心碎；豈料，結婚10多年後，中山美穗被爆出偷吃小3歲音樂家涉谷慶一郎，在2014年宣布離婚消息，兒子也由前夫照顧，被冠上「拋夫棄子」的臭名。