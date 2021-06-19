重症醫療醫師黃軒表示，長者若要出門接種疫苗應謹守「三個不」並配合「天時地利人和」。(摘自黃軒醫師臉書)

新冠肺炎疫苗擴大開放給高齡長者優先施打，近日卻傳出多起老人接種後猝死案件，儘管科學證據顯示「利大於弊」，仍引起不少國人擔憂。對此，重症醫療醫師黃軒表示，為了預防意外發生，長者若要出門接種疫苗，應謹守「「三個不」並配合「天時地利人和」。

黃軒於臉書表示，台灣老人接種後觸死事件頻傳，儘管很多科學數據告知，打疫苗真的是利大於弊，自己也認為如此，但一般民眾都聽不太懂。對此，他建議，老人接種疫苗前需謹記「三個不」，分別是：

1.不宜濕悶出門。

2.不宜爬上爬下。

3.不宜獨自一人。

另外，也要搭配著「天時、地利、人和」不要出門：

【天時】

下大雨、悶熱天、中午大熱天、天雨路滑，可以暫時不宜出門。

【地利】

地面凹凸不平，不適合走路，不要等老人出了遠門，到了打針場所，才發現還要爬上爬下。

【人和】

老人不宜久站...近的看不淸，遠的看不到。現場要有人引導老年人，並設有機動的輪椅或坐位。

15日開放75歲以上長者接種疫苗，截至19日為止，我國接種後通報死亡案例累計73例。中央流行疫情指揮中心表示，目前觀察到僅有時序相關，尚未判定死因與疫苗直接關聯，死因初步跟心血管疾病或慢性病有關，當然專家還需要其他醫學研究做綜合性判斷。