伊朗選務官員今天宣布，極端保守派教士萊希當選下屆總統。國際特赦組織表示，萊希應接受調查，因為他被控犯下反人類罪並且「不斷加劇打壓」人權。

國際特赦組織（Amnesty International）發表聲明說，萊希（Ebrahim Raisi）當選總統，而非因反人類罪謀殺、強迫失蹤與酷刑而接受調查，可見在伊朗有罪不罰仍非常猖獗，可說是令人不寒而慄的警惕。

國際特赦組織表示，萊希是「處死委員會」（Death Commission）成員，在他1998年擔任德黑蘭革命法庭副檢察官時，該委員會曾暗地迫使數以千計身陷囹圄的反對派人士被消失。並且法外處決他們。

2018與2020年被問到有關處決一事時，萊希曾矢口否認參與其中，但他曾讚揚伊朗伊斯蘭共和國創建者何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）宣布的整肅命令。

總部位於倫敦的國際特赦組織說，萊希過去兩年擔任伊朗司法部長期間，「負責不斷加劇的人權打壓」，這些打壓導致「數以百計和平異議人士、人權維護者和受迫害少數團體成員被任意關押」。

國際特赦組織指出：「我們持續呼籲依據國際法，對萊希過去和當今的涉及罪行展開調查，包括由行使普遍管轄原則（universal jurisdiction）的國家進行調查。」

國際特赦組織籲請聯合國人權理事會（the United Nations Human Rights Council）會員國採取具體行動，處理伊朗境內有罪不罰的系統性危機。