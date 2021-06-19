高雄近4千戶深夜大停電 台電緊急派員搶修 23:432021/06/19 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市「九曲一次配電變電所」今（19）日深夜11時08分發生饋線跳脫，造成大寮區鳳屏路、大樹區竹寮路等一帶3859戶（含高壓10戶）大停電，台電緊急派員巡查搶修中。 高雄大美術館計畫最後一哩路 內惟藝術中心將啟動 美國線貨櫃爆量 運價飆天價 #變電所 #饋線跳脫 #大停電 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無人機蒐證 逮盜採砂石現行犯 04:102021/06/19 社會新聞 5G燒錢 台灣之星現增43.56億 04:102021/06/19 財經要聞 高市21日開放78歲以上長者打疫苗 陳其邁：接到通知就去打 15:362021/06/19 生活 疫情推波 企網銀交易大熱門 04:102021/06/19 金融．稅務 4大藍委砍藝文紓困預算遭出征 當事人曝93秒影片還原真相 09:412021/06/19 政治 桃園高齡施打率大減近2成 鄭文燦喊的5萬失守 21:202021/06/19 生活 靠股票賺進「10桶金」 他遵循6原則穩穩賺：操作20檔沒賠過 23:582021/06/19 財經 桃園施打年齡放寬到79歲 鄭文燦：為全民接種預做準備 10:372021/06/19 生活 長榮被關10天 散裝航運噴爆了 專家：這檔還有肉 05:262021/06/19 財經 4面相預示即將發財 大筆金錢輕鬆飄入口袋 17:452021/06/19 運勢 力成 斥資200億建竹科二廠 創造約2,000名高科技人才需求 04:102021/06/19 財經要聞 生活熱門新聞 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 遭指揮中心打槍忍痛報廢40劑疫苗 台中醫不忍了怒嗆24字 - 生活 新北628後美術館、電影院有望解封？侯友宜回應了 - 生活 美援250萬劑莫德納疫苗明抵台 宅神笑回11字：真是不好意思 - 生活 桃園＋8確診足跡曝光 包含國防部福利站、2間小北百貨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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