「好心肝」診所違規特權施打疫苗惹議，台北市政府公布調查結果，政風處長沈鳳樑表示，當時給了小禾馨、好心肝、合眾等3家診所，5月30日有中央級民代協助小禾馨要疫苗。台北市長柯文哲爆料，該民代就是民進黨立委高嘉瑜。根據輿情民調網站《聲量看政治》19日統計分析，高嘉瑜與柯文哲的Google搜尋聲量比，高嘉瑜竟達61%、柯文哲則為39%。

台北市日前爆發好心肝違規施打疫苗爭議，又傳出中央級的某名民代向台北市衛生局長黃世傑關說，先撥配85瓶給小禾馨診所。柯文哲爆料表示，某位介入的民代就是被視為民進黨「友柯」立委的高嘉瑜。高嘉瑜則在臉書發文澄清，此次陳情的內容跟出發點是站在保護孕婦、新生兒及醫護的立場。衛生局了解後，也在10分鐘左右就同意協助；禾馨也保證疫苗都是用在符合法令的1～3類的醫事人員和員工身上。

據臉書粉專《聲量看政治》19日統計分析，高嘉瑜與柯文哲的Google搜尋聲量（好奇度）比：高61%：柯39%。

網友表示，「讓我們知道台北市政府關說只要10分鐘？」、「有點邏輯都看得出問題，醫事人員要打需要關說才拿到，那打志工的是怎麼拿到的？」、「但柯這樣搞高等於做死了自己政治路，重點不是高，而是他搞高背後的邏輯。」、「好心肝的特權疫苗呢？」、「禾馨打在一線醫療人員身上，禾馨沒有問題，柯P扯禾馨幹嘛？！好心肝打的是不符合資格的權貴，這才是大家不爽的！而且為什麼好心肝可以拿到1000多劑。」