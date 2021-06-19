台北股市再現30年前榮景，台股加權指數屢創新高，不過即便股市空前熱絡，但也並非進場就穩賺，有一名40歲的男網友分享自己操作股票賺進了「10桶金」，選股主要遵循6大原則，「保守選股，保守賺錢，注意企業本質能力，ROE，殖利率，複合年配息能力」，表示近4年來操作約15至20檔沒賠過。

這名男網友在Dcard發文，分享自己操作股票的心得，表示自去年疫情後，都採保守的投資研究積極操作股票，「傳產石化，民生紡織，內需食品，保全等，小量的ETF（0056），陸續賺了約100萬」；不過原PO也提到，目前股市確實過熱，航運、面板、疫苗每天亂炒一通。

男網友遵循6項原則穩穩操作，賺進10桶金。（圖／翻攝Dcard）

相較之下，原PO還是更看重企業本質的能力，若一間公司疫情前業績就不好，卻因疫情而獲得轉機，基本上絕對不會去買，「因為我們不是大戶沒有內線，要逃時往往只能被當韭菜收割」。

原PO分享自己操作股票的6大原則，主要圍繞在「保守選股，保守賺錢，注意企業本質能力，ROE，殖利率，複合年配息能力」，另外本身也擁有超過15年的獲利能力，遵循這幾個原則，近4年操作15至20檔股票沒賠過。

貼文曝光後，底下網友熱烈討論，「太優秀了，一千萬欸，期待版大分享更多選股細節及之前選哪些股」、「40歲存款千萬也是我人生的其中一個目標，希望能跟你一樣」、「真的觀念很棒，現在年輕人都忽視風險這件事，其實不要虧才是最重要的」。