在今天經濟不景氣的大環境下，對於許多人來說，「退休樂活」可能是遙不可及的夢想……，為了盡可能更靠近夢想並達成目標，你曾經努力做過哪些準備？小編在公司的一位前輩以親眼見過的許多案例建議，最好從40歲開始就懂得「開源節流」，更重要的是，平時要有存錢儲蓄的習慣，因為往往人算不如天算，偏偏存錢的速度總是追不上花錢的速度，等到屆齡退休時，才發現原來自己根本還沒有「攢夠錢」，都為時已晚了。

平平都是奮鬥了大半輩子，為什麼有些人可以享受退休樂活人生，而有些人卻是捉襟見肘、全指望子女奉養？這主要的關鍵還是在於有沒有存夠退休金？當你的存錢速度愈來愈趕不上退休年齡時，老後退休生活確實令人堪慮！《華爾街日報》專欄作家魯芬納赫（Glenn Ruffenach）提出3個解救方法：即便已屆退休年齡，還沒有存夠退休金也不打緊，仍有機會贏回理想的退休人生。

方法1、繼續工作、持續賺錢

隨著醫藥科技進步，現代人平均壽命愈來愈長，根據「美國泛美退休研究中心」一項最新研究顯示，絕大多數美國人預期個人退休年齡將會延後，甚至等到65歲後才會退休或是根本沒有退休的打算，另有少部分人則計畫從正職工作退休後，再找一份兼職工作繼續賺錢，這與魯芬納赫提出的第1個解救方法：「繼續工作、持續賺錢」不謀而合。

魯芬納赫指出，一般人發現個人退休存款不夠時，最常見的應對措施通常是「繼續工作、持續賺錢」；只是，如果遭遇不可預見的狀況時，已無法再「繼續工作、持續賺錢」，像是因為被公司資遣、個人健康問題或是其他家庭因素等，而不得不提早退休，就要考慮採取以下另3個方法。