想要存錢，先要控制好自己的消費慾望，並量入為出，才能有效提高個人存款數字，絕大多數人之所以沒有錢，最大的原因還是來自於胡亂花錢……，相信這個道理人人都懂；只是，你曾想過為何會胡亂花錢？有日本理財專家就指出，其中最大癥結點在於「缺乏整理」，自然對於金錢愈來愈沒有真實的感覺，久而久之即便將金錢花在錯的地方，也不痛不癢、毫無知覺。至於要如何整理金錢？該名日本理財專家提出「整理存錢術」5要點，教你從日常生活著手、善用整理減少胡亂花錢的壞習慣。

要點1、想要存錢，就從「整理錢包」做起

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針對時下年輕人喜歡在錢包裡塞入許多張信用卡的行為，該名日本理財專家感到很不以為然，他認為，比起分散使用多張不同信用卡，還不如只使用同一張信用卡、將所有的花費集中一起，才能有效累積紅利點數回饋。

此外，他也建議，盡量將錢包裡蒐集的折扣優惠券全部丟掉，原因不外乎看了這些折扣優惠券，很容易就會被激起購買的慾望，「原本平時根本不會去的店家，為了把這些折扣優惠券用掉，不僅多花錢甚至多買了原本就沒有必要的東西。」