高端疫苗成功解盲新冠疫苗臨床2期數據，且力拚通過EUA，然而數據的解讀、未來EUA的審查方式卻引發論戰，究竟在看待國產疫苗效力上，有哪些關注重點？

一旦（EUA，緊急使用授權）核准，我們會按照跟政府的約定交貨。」在新冠疫苗的2期臨床解盲記者會上，高端疫苗總經理陳燦堅表明2期臨床試驗數據達標後，將繼續往國外3期臨床試驗，以及申請國內EUA推進，盡快提供國人疫苗施打，「以保護國內安全為第一要務。」

然而歷時9個多月的臨床試驗，解盲成功的高端新冠疫苗「MVC-COV1901」，迎來的不是掌聲四起，反而是各方湧現的質疑。

綜合各界的反對意見來看，爭論不外乎：一，2期解盲成績呈現的是疫苗安全性，無法證明疫苗是否具有保護力。二，做完2期申請EUA，有意以「免疫橋接」、AZ對照組闖關。三，所公布的採購價相對其他疫苗為高。

高端目前公布的解盲數據中，血清陽轉率為99．8％、中和抗體之幾何平均效價達662，高端執行副總經理李思賢說明，這些數據顯示疫苗的「安全與耐受性良好、沒有嚴重不良反應」，而且「小於1％的發燒比率，在防疫注射裡面是非常好的安全指標。」

安全指標佳 保護力待解

生產成本高 價格難親民

中研院生醫所兼任研究員何美鄉也對安全性給予肯定，「很多人打完AZ、莫德納疫苗要休兩天的疫苗假，但蛋白質疫苗沒有這個問題。」中研院院士、分子生物學和病毒學專家賴明詔也認為，「中和抗體效價超過六百，呈現效果非常好。」

然而，臨床試驗的安全性並不等同於疫苗上市施打後的安全性。專注在生技投資領域的黑木投資合夥人羅敏菁指出，即便臨床試驗的安全性表現不錯，「但主管機關還是要查核生產上面的安全性，3批次生產的疫苗每1批都要有效、而且不能有雜質。」前國產疫苗審查委員、中研院院士陳培哲就公開指出，在各類型的疫苗中，蛋白質疫苗有著蛋白質分子很難純化、製程難度高的挑戰。

另一個引發爭論的關鍵，則是在於疫苗保護力的部分。根據高端公告的數據，被認為與保護力相關的「中和抗體之幾何平均效價」為662，「它是好的成績，但要去看有多好。」羅敏菁說明有兩項分析關鍵。

中和抗體之幾何平均效價：中和抗體是一種用於防止細胞被某種抗原或感染源侵害的抗體，可以使病毒失去活性，幾何平均效價是作為計算抗體的指標，藉此展現使病毒失去活性的效力程度。

首先，高端疫苗所公告的中和抗體數據，是基於武漢株病毒，「數據一定會很好，但現在很少人用武漢株作比對。」羅敏菁指出，儘管高端疫苗在臨床試驗中也有針對英國株、南非株新冠病毒的試驗數據，可是並沒有公布。