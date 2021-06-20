疫情升溫，全民瘋搶蔬菜箱，各通路紛紛揮軍進攻，開賣沒幾分鐘，就被民眾搶光！

蔬菜箱到底有什麼魔力？供應商如何布局，又將面對哪些挑戰？

住在台中豐原的謝小姐是家庭主婦，疫情之前，幾乎天天上早市，為一家4口張羅3餐，但5月中開始，台灣不受疫情侵擾的好日子結束，她不敢再貿然上街人擠人，「能不出門就不出門，我改上網訂蔬菜箱。」疫情之下，謝小姐成了蔬菜箱的忠實訂戶。

以興農集團旗下玉美生技推出的蔬菜箱為例，與全家便利商店合作，一盒蔬菜箱在全家的行動購物網「全+1」上賣649元，含葉菜類、根莖類等14種蔬菜，「一家人吃1周剛剛好。」謝小姐每周都訂1次蔬菜箱，通常下單後兩天就能到貨，對她來說很方便，貨到了再去附近的全家門市，拿了就走，降低群聚感染的可能風險。

像謝小姐這樣消費習慣的改變，全台正快速發生。

根據研究平台東方線上5月針對疫情消費行為調查顯示：「疫情後，有5成的民眾因宅居時間拉長，開始自煮準備3餐，且將宅居開伙作為固定行為。」在B2C端，消費者對蔬菜需求急升。

通路瞄準商機，不僅PChome、momo購物網等電商紛紛推出蔬菜箱，連實體通路統一超商、全家、家樂福、全聯等，也加入戰局。玉美生技經理葉乃嘉表示，雖去年4月玉美生技就推出蔬菜箱，放在自家網站上賣，但「1個月賣不到1百箱。」直到疫情升溫，全家找上門談合作，「剛推出，1天就賣出1千箱。」分配在全家通路上的限量5百箱，最快3分鐘就售罄，可說是一箱難求。

自從台灣進入3級警戒後，學校全數停課，團膳需求不再，雙北餐廳全面禁止內用，不少餐廳更直接拉下鐵門，B2B端對蔬菜的需求大減。供應商要快速從B2B轉向B2C，得各憑本事。

玉美＋全家

到店取貨解決物流塞車

成立於2012年的玉美，剛開始只是銷售自家農場栽種產品，但目前已累計2百多個合作農友、自己也有3座溫室農場。全家、好市多和興農集團旗下的楓康超市裡，有不少蔬果品項皆由它供應，王品集團、麥當勞也是它的客戶，如今餐廳需求減少，玉美將主力轉向蔬菜箱販售。

這一次，在全家線上賣蔬菜箱，雙方能在兩周內就談成合作，就是過去多年來累積的信任。

早於16年，玉美的農產品就能散見於全家通路，今年2月，全家更選定23間限定超商成立「玉美嚴選專區」，全家便利商店鮮食2部部長林鴻成表示：「玉美生技除嚴選優良契作農友，生鮮蔬菜皆具有生產履歷、有機安心認證。」好品質反映在帶客率上，林鴻成補充：「2月陸續將品項導入限定店舖販售後，帶動單店蔬菜業績成長5成。」

5月下旬，全家陸續推出14款防疫生鮮箱，從蔬菜箱、海鮮箱，到肉品箱應有盡有，光蔬菜箱就有數個品牌，但玉美早打出知名度，銷量最好、最穩定的就屬它。