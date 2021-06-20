因為疫情長達一年多的邊境管制，打亂了過去隨時隨地、只要買張機票就能出國的旅遊習慣，為滿足旅客對出國的想念，也讓暫時不能隨意出門的台灣消費者能更安心的居家防疫，KLOOK攜手全球導遊中心MyProGuide，推出「線上旅行」專區，超過20條不同的線上旅行路線供消費者選擇，從過去大家熟知的熱門目的地，例如：東京、巴黎、曼谷等，到一般旅客比較難到達的地區，像是非洲坦尚尼亞或是不丹，讓大家即使不出門也能環遊世界。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「MyProGuide在世界各地擁有超過萬名的專業導遊資源，更是KLOOK一直以來的合作夥伴，我們很高興這次能獨家和MyProGuide合作，共同設置線上旅行專區，讓現在不能自由出門的台灣旅客，也能在雲端走訪世界各地，像是漫步東京表參道、感受日本潮流之地；或是在塞納河左岸散步，欣賞巴黎市政廳的雄偉壯觀；甚至是向曼谷四面佛祈福還願等，讓人稍稍拋開不能出門的煩悶感，滿足好想出國的渴望。」

2020年全球疫情爆發，許多居家娛樂與體驗應運而生，在線上遊歷各國，藉以重溫疫情前能自由移動的感動，變成疫情下另外一種的旅行方式，而在今年5月疫情在台灣爆發以來，KLOOK線上旅行商品的訪問量每週成長超過5倍，其中又以「真人直播導覽」的線上旅行最受歡迎，參加的旅客透過視訊軟體與當地的導遊連線，透過與導遊的即時對話互動與直播畫面，旅客可以感受到旅遊當地的天氣、街道上的氛圍、路旁的紀念品店，以及與路人擦身而過的臨場感，這些都是預錄影片難以呈現真實體驗；目前KLOOK線上旅行專區中也幾乎都是用真人直播導覽的方式，帶大家走訪巴黎、東京、不丹、胡志明市、吳哥窟等目的地。

MyProGuide的創辦人翁晟譯&余怡臻表示：「我們早從2019年疫情爆發前就開始規劃線上旅行，從培訓當地導遊操作機器、與鏡頭另一側旅客互動、畫面拍攝等，當然疫情爆發打亂了我們原先的計劃，不過我們依舊看好線上旅行這類旅遊模式帶來的新穎體驗；特別是全台民眾皆居家防疫的這陣子，我們很高興能與KLOOK獨家合作，讓旅客宅在家也能體驗旅遊獨一無二的感動與熱情；而未來即使疫情趨緩，旅客仍能藉由線上旅行，遊覽包括非洲、不丹等較小眾或難以抵達的目的地。」

KLOOK推出「線上旅行」專區，可讓你漫步日本東京時尚潮流聖地表參道。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

台灣民眾積極居家防疫、尋找在家裡也能從事的各種娛樂體驗，對「線上旅行」的關注也持續攀升，根據KLOOK統計，從5月中雙北進入三級警戒到現在為止，頁面訪問量成長最快的線上旅行路線Top 5，分別為法國巴黎經典景點、日本東京表參道、不丹首都亭布市區、香港尖沙咀與泰國曼谷四面佛參拜，皆是透過真人直播導覽的方式，帶旅客重返熱愛的旅遊景點。