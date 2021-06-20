爲感謝日本贈送124萬劑疫苗，KKday台日團隊首度跨境聯手推出「宅宅自主團：台日友好感謝祭・雲端一日遊」特別企劃，自即日起至6月25日，只要1元台幣即可入團，不僅可宅家雲端遊日本，還能幫你在東京鐵塔台灣祭現場張貼聯名感謝狀、聊表心意，並贈送Hahow好學校日本線上課程獎學金及LINE TAXI安心乘車券一份，總值290元！同時消費者也可透過加碼答謝禮獲得日本空運直送的台灣祭環保手袋，樂桃航空、靜岡縣駐台辦事處、鹿兒島縣與Xpark的紀念小物，以及東京線上旅遊體驗等多達12,400份好禮，還有宅配愛文芒果給日本親友的服務！

KKday分享，面對艱難的時刻，更需珍惜所有的善意，五月中響應防疫警戒而首創的「宅宅自主團」應援企劃，短短十天竟意外招募了三千位團員線上響應；也有感於日本贈送疫苗的友好情誼，策劃自早晨6:04至晚間11:33的日式風味遊，除了號召日本控以家中常見的日本旅遊紀念品、全台超商架上的日式零食來營造氛圍，並搭配Hahow從和風洋果子到空間收納等一應俱全的日本線上課程，也可安心搭乘LINE TAXI採購食材製作日式家常料理，主打宅家抗疫也能重溫令人念念不忘的日本日常美好。

此次「宅宅自主團」也升級為三種方案，包括只要1元起就能體驗的日式風味遊、300元就能透過線上直播親自參與淺草徒步遊覽之旅，以及與台南在地小農合作，限量124組優惠價1,750元的芒果答謝禮方案，民眾只要預先與受贈者聯繫並提供收件資訊，KKday即可協助將特選的頂級愛文芒果，冷藏直送到日本，甜度高達18.5度的完熟芒果，外皮帶有迷人光澤、散發濃厚果香，無疑是台灣民眾表示心意的最佳選擇。

KKday補充，民眾完成1元訂購「KKday宅宅自主團」並於活動頁評論區上傳感謝日本的分享文字，KKday就將協助製作聯名感謝狀，將在2021年7月1日至11日期間張貼於東京鐵塔台灣祭現場，該祭典已連續舉辦六年，日本主辦單位「台湾祭実行委員会」長期在當地推廣台灣特色農產品不遺餘力，也是此次企劃的重要推手之一，並已空運來台550份的特製環保手袋做為加碼答謝禮，民眾只需自付運費、即有機會獲贈環保手袋等精緻伴手禮，歡迎一同將心意化為行動、讓全日本看見台灣人的每一句感謝！