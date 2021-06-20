一名男大生上網抱怨，因為打工加上課業壓力，沒那麼多心思放在性事上面，然而女友卻是「性致高昂」，看到他就想摸上來，讓男大生哀嚎感覺「快斷了」。有網友回覆自己的親身經歷，曾被要求「每晚2次、起床1次，沒達標還要校正回歸」，還曾有過「整晚加早上起床共12次」的驚人紀錄。

「快要被女友的性慾壓爆啦」，一名男大生在Dcard發文抱怨，表示自己要打工加上課業壓力大，比較沒那麼多心思在性的方面，雖然偶爾還是會想要，但女朋友的頻率卻高到「看到我就想摸上來」。男大生說，女友真的想要還是會答應，但有時候「一次還不滿足感覺我的都快斷了」。

「這是身為男生的我不正常嗎？」男大生疑惑發問，自己還是想滿足女友，但覺得頻率真的是很高，詢問眾網友該如何跟另一半溝通有關性這方面。

網友紛紛回應：「榨乾我就像搶劫」、「理性發言，無論是男女都是需要被尊重的，且你無須替另一半的性慾付出，可以在有面對面或者電話中，以溫和的口吻、嚴正的態度告訴他你的需求。文字比較不恰當，沒有聲音跟語氣很容易被誤會是拒絕她」、「好扯，跟女友討論一下吧，撐下去啊小兄弟」、「試著好好地做溝通吧，沒有說的話對方永遠不會知道你的想法」。

不過也有人說：「太爽了吧豪想體驗被榨乾的感覺」、「這是不是假抱怨！真炫耀」、「兄ㄉㄟˇ 需要幫忙我可以幫忙分擔這種粗活」、「不囉嗦，我來幫滅火，結案」。

還有人分享：「前任要求每晚2次、起床1次，沒達標還要校正回歸，但有曾經弄到一晚加早上起床共12次的紀錄」。