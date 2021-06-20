疫苗爭議還沒結束，股價連續6天跌停的高端疫苗，6月8日開盤後，從下跌瞬間拉升至漲停板228元，委買張數多達8525張，市場普遍解讀為關鍵「2期解盲」即將過關。資料顯示，有人從中部券商凱基市政、永豐市政等據點進場加碼，再度引發市場關注。

根據《財訊》報導，回到5月30日，政府公布簽訂採購500萬劑高端疫苗，沒想到，重訊隔天高端就開始一連6天跳空跌停，市場對此視作利多出盡，多位專家也評論時機點過於不尋常。

的確，時機點讓人好奇！就連高端疫苗的2期試驗執行總主持人、台大醫院感染科醫師謝思民都在節目上說，目前2期才剛收完件，雙盲結果是否成功都未確定，政府就已經下單了，萬一結果不如預期該怎麼辦？

《財訊》分析，這番言論也是民眾的疑惑，有需要這麼急迫嗎？為什麼不能2期試驗成功再簽約呢？原本支持國產疫苗的一樁美意，無奈在曖昧的時機點，反倒增添外界更多臆測。

基亞事件翻版？云辰、基亞到高端 大股東是同一批人

根據《財訊》報導，當高端連番跌停板後，投資市場的第一直覺：這是「基亞事件」的翻版？查背景，當年因為1顆PI-88新藥解盲失敗，出現連續19根跌停板的基亞，正是高端的母公司，高端疫苗前身的名字就是「基亞疫苗」。

《財訊》報導指出，查對兩家公司的大股東名冊，人馬高度重疊：基亞董事長張世忠，身兼高端董事長；當初幕後出資的大金主—云辰公司董事長張姿玲，則為張世忠的胞妹；張世忠妹婿黃子亮為統創建設董事長，均為基亞、高端的大股東。

產業界人士指出，2014年基亞事件，是當年大家過於關注新藥股，資金瘋狂湧入，新藥解盲失敗後，造成股價劇烈波動，甚至還引發炒股疑雲，最終重創的是台灣生技業。但很多年輕股民不知道的是，早在2003年時，云辰也曾因為爆發爭議，造成股價一度崩跌。從云辰、基亞到高端，都是同一批大股東，這樣的巧合也難怪會讓市場引發聯想。

高端股票物超所值？8大行庫急砸逾億元 市場看不懂

《財訊》分析，為什麼市場總是炒股傳聞不斷？對於高端的跌停板，第一時間國泰內部出了一份報告，從全球一線疫苗大廠與高端相對應的研發進程，做出了各種分析。

報告中推估，若政府以單劑250元，兩劑500元採購高端疫苗，1000萬劑可望貢獻營收25億元。若以流感疫苗淨利率50%推估，可望貢獻淨利12.5億元，即每股盈餘為6元。試算高端本益比高達60倍，相較於20倍不到的輝瑞，27倍的默克，及37倍的BNT，高端本益比的確高出一大截。