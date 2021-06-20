根據《財訊》報導，面對氣候變遷、全球碳中和的趨勢，台灣正透過減煤、增氣、展綠、非核，積極投入能源轉型。中興大學環境工程系教授莊秉潔分析，從防制空汙的角度，減煤是當務之急，而為了順利發展綠能、讓核能除役，盡快增加燃氣發電及相關設施，更是當前能源工程的重中之重。

莊秉潔首先指出，分析過去30年來台灣男性支氣管與肺癌標準化死亡率分布地區的變化，可以看到30年前呼吸道死亡率最高的地方是在台北市。但是如今，台北反而是全台灣呼吸道疾病死亡率最低的地方，最高的地區已經移到中部的台中、雲林、嘉義等地。

《財訊》團隊問到，為何會有如此變化？莊秉潔認為，這是空汙所造成，尤其與燃煤電廠非常有關係。30年前台中電廠尚未設廠，當時就是北部為相關癌症重災區，直到台中電廠商轉後，生態開始改變。

天然氣補位 降燃煤發電

「燃煤電廠除了造成PM 2.5的汙染，更重要的是它排放的1級重金屬，譬如砷，也就是砒霜，70%是從燃煤電廠來。」莊秉潔分析，尤其由於中部雨量較少，所以20年前排放出來的砒霜，至今還在中部的土壤裡，因此造成當地的癌症比率非常高。

《財訊》報導指出，造成空汙的汙染源，除了燃煤發電，也有從中國飄來的霧霾，這是來自境外較不可控的部分；此外境內的二行程機車或是汽車排放，也是很重要的空汙來源。但要改善空汙，這其中仍以燃煤發電的減量最為必要且迫切。相較於燃煤，天然氣非常乾淨，完全沒有重金屬，「所以要降低燃煤電廠的汙染，又要能滿足用電的需求，最快的方式其實就是天然氣。」

莊秉潔指出，到了2025年，所有核能機組都必須除役，之後的能源配置，到底能不能趕得上用電需求的成長？此外，未來即將加徵碳稅，勢必對產業造成衝擊。舉例而言，歐盟將自2023年開始針對高碳排放產品課徵碳關稅，屆時中鋼及其下游廠商，就很難再把相關鋼鐵材料賣到歐盟。

《財訊》報導指出，據中鋼評估，若要生產零碳鋼材，需要15GW（百萬瓩）的綠電，換算即使台灣所有離岸風電開發完畢，也不夠中鋼使用。此外，要減少車輛汙染，最好的解決方式其實就是推行電動車，「所以還是要先解開電的這1題後，才有辦法解決車輛的汙染。」

《財訊》團隊問到，台灣下一個階段要好好思考，如何走到完全綠能？莊秉潔認為，也只有天然氣可以快速支援，協助核能完全除役。因此現階段無論從空汙的觀點，或是穩定供電的角度，台灣興建液化天然氣的設備勢在必行，而且必須在2025年之前有一座新的天然氣接收站，才可以順利達成非核與減煤的時程，也才能降低中部癌症罹病的情況。