李長榮化工（以下簡稱榮化）位於高雄小港區的化工廠，5年來，正在進行一場寧靜的革命。

根據《財訊》報導，汙水槽內裝載著榮化耗時逾10年研發的「膜生物反應器設備（MBR）」，隱身在槽蓋內幾乎悄無聲息地24小時不斷運轉，再結合大數據智能生物處理減廢系統，已成功回收再利用高達90%的工廠廢水。

《財訊》報導指出，這套系統每日可處理量高達1000噸，累積5年來產出的「再生水」量已超過72萬立方公尺，相當於383座奧林匹克標準游泳池。歷時5年測試，得出的省水效益數據是：平均1年可以節省858萬元廢水排汙處理費，和356.4萬元的工業用水購買費。

「這些工廠廢水經過MBR回收處理後，產出的再生水品質，甚至優於外購的工業用水。」在接受《財訊》團隊採訪時，榮化總經理劉文龍胸有成竹地說，MBR膜屬於多孔性，且單一孔徑僅達0.045微米，所有的細菌都過濾掉了。

《財訊》分析，過去，提升再生水品質的生物薄膜技術—MBR，皆掌握在久保田（KUBOTA）、Zenon、奇異（GE）、三菱麗陽（Mitsubishi Rayon）等國際大廠手中。直到2000年，榮化與中原大學薄膜中心共同展開國產化MBR技術的研發，歷經不斷改良，如今成為國內唯一一家具備MBR技術的公司。

MBR優勢 可模組化設計

劉文龍指出，不同於國外廠商都是標準品，必須布管線，因此就會需要占用很大的工廠平面空間，榮化的MBR可以用模組化拼裝。透過模組化設計，可以挑戰任何設計，包括容量、薄膜層次等都可以調整，可以拼裝5至30組，而且價格更親民。榮化甚至還可以把MBR裝在貨櫃中，拖去給客戶測試。近期，榮化也成為首家國產公司參與南科汙水處理廠競標，並成功取得標案。

《財訊》報導指出，榮化歷時5年的這場「再生水」革命，可望成為現今國內科技業缺水問題的一道曙光。「最近因為缺水問題，電話詢問度暴增；再加上台商回流，也讓廢水回收生意變好。」長年與榮化合作深耕科技業化學廢水收集及回收的系統商鋒霈北區事業處總監林育材笑說。

原本2015年《再生水資源發展條例》通過後，工業區廠商擴廠或新建廠，就必須自籌至少一半的水，這一半的水就是要用再生水，帶動更多工業區內的廠商，甚至包括水利局，投資廢水回收再利用的系統；再加上近期水荒，讓廠商建置廢水回收系統的需求暴增。

《財訊》採訪團隊也實地走訪榮化高雄廠裝載著MBR的汙水槽運作，眼見工程師打開汙水槽的蓋子，黃橙橙的汙水正在槽內流動，優化親水性、改善生物汙堵並改良封膜技術提高使用壽命的第3代MBR模組，正在過濾著滾滾汙水。