台積電除息，帶動半導體族群的IC設計、驅動IC、無線通訊IC及記憶體等族群上漲，而五月營收創新高電子股也分進合擊；原先強勢的航運三雄續強，指數頗有挑戰高點企圖，正值季底，法人認養股也有所表現，台股呈現高檔傳產及電子輪動格局。

最近美股充滿中小型股炒作風潮，且國際原物料價格今年累計大漲，正值聯準會將開會，原先市場預期縮表或是ＱＥ可能提前結束或進行，但科技股轉強，四大指數中除了原先最強的道瓊拉回外，標普又向上推升創高，那斯達克距離高點不遠，費半也攻上所有均線；而原油價格站上七○美元，傳產股表現也不錯，大致上強勢股包括能源、鋼鐵、汽車、零售通路（如目標百貨、梅西百貨）及生技股的葛蘭素、可口可樂等；科技股谷歌、臉書最強先創新高，蘋果、亞馬遜築底盤堅；網路設備大廠思科創高很強；半導體大多整理，但輝達最強領先創高，其他則是Maxim、MRVL以及Microchip走勢較佳，代表ＭＣＵ、類比ＩＣ及網路通訊晶片業績可能較好。

台股再創新高僅差臨門一腳

美國四月ＣＰＩ拉升至四．二％，一度震驚市場，認為聯準會將有收縮資金動作。但是這些年，美國印了大量鈔票，但都沒有達到通膨目標值二％，儘管數據顯示通膨率已是二○○八年以來最快速度成長，但美國十年公債殖利率仍創下一年以來最大跌幅，通常會導致利率飆升，給高估值的股票帶來麻煩。相反的，那斯達克指數最近十一個交易日漲多跌少，平均上漲一．七％，只是十年期公債殖利率下跌令價值股壓力較大，原本強勢的銀行股普遍下跌較多，但幅度不大。債市下跌，市場解釋為因聯準會決心保持低利率，因此通膨不足為懼，所以科技股才能加入上漲行列。其實科技股自三月起就開始整理，主要是反應可能升息。不過隨著Google、臉書、輝達股價創新高下，後續觀察跟進者是否增加，果如此將替科技股打開另一條上漲之路。標普指數率先創高，包括那指及費半只要站在十日線上都屬強勢。

國際股市依然是多頭走勢，歐洲正朝向解封前進，歐盟各國領袖對於復甦基金規模敲定為七五○○億歐元，歐洲央行（ＥＣＢ）在十日貨幣政策會議維持利率水準與購債規模不變，並表示繼續以「大幅快於第一季的速度購買債券」，歐洲央行總裁表示，歐元區的經濟展望比三個月前樂觀。暫時性的供給限制帶來物價壓力，但通膨預期仍維持在受控制的水準。同時調高經濟成長與通膨率預測，今年成長率從四％調高至四．六％，明年從四．一％調升至四．七％，歐元區今年通膨預測由一．五％上修至一．九％。顯示歐盟也不認為通膨嚴重，只有中國四月ＰＰＩ高達六．五％，企業受成本提高之苦，所以股市較弱。而歐洲以德國及法國帶頭，其他歐盟國家股市都在輪流創高，瑞士上升角度更陡。亞洲除中港股市外，韓股本周創歷史新高、日股則是逼近三萬點，股市展開另一段多頭。深受疫情之苦的印度股市更是創歷史新高，所以說全球股市是朝著好的方向走。

台股端午節前雖出現賣壓，但主要是投信及官股銀行減碼，外資反而較積極買進，使得指數收高，周線出現四連紅。節後股市再上漲，距離歷史高點一七七○九點已不遠。只要成交量維持在四五○○億元以上，較有利多頭邁向歷史新高點。此外，隨著確診人數降至二百人以下，雖然疫情依然嚴峻，但總是從高峰下滑，而台積電十七日除息二．五元，股價已提前反映站穩六百元，主要是宣布下一次除息將提高至配息二．七五元，台積電走強，帶動聯電、華邦電等上漲，有利股市多頭走勢。自從台灣進入三級警戒已一個月，期間也傳出科技公司員工染疫，但是上市櫃五月營收還是有一二八家創歷史新高，總體合併營收達三．一九兆元，年增十七．二三％，創史上最強五月；內需雖被打趴，但顯示外銷狀況還好；事實上，五月台灣出口年增高達三八．六％，為連續十一個月正成長，是二○一○年八月以來第二高增幅、僅次於今年四月，展望六月將續紅，估計六月出口年增率約二七～三一％。第二季台灣的出口可能破千億美元，這又是新的里程碑，也就是台灣外銷基本面還是很好。法人估算，整體上市櫃第二季獲利約有望突破九千億元，略低於首季九八○○億元，上半年獲利仍可望達一．八兆元，還是非常好。

風向變了 電子股靜極思動

而正當國人因慌張的時候，高盛集團給台股目標價上看一九○○○點，認為有台灣企業七二％營業額來自海外，疫情不會造成經濟太大的影響，而五月經濟數據也出奇的好。此外，企業盈利增長全球最佳，今年不計台積電的盈餘成長率達四七％；三是台股很便宜，不計台積電，本益比只有十二．二倍，台股的股價淨值比、股東權益報酬率，都是亞太區最高，外資終將回補。

儘管國內因為施打疫苗，雜音不斷，但是經濟還是朝著好的方向走，這次疫情來得又急又快，算是給原先自滿嚴控疫情的政府一次教訓。隨著美日疫苗逐漸到位，七月以後有機會朝向解封。

正如歐美在大規模施打疫苗控制疫情後，報復性消費出籠，零售商趕著補貨，進口貨物種類愈來愈多元、出貨量持續擴大，偏偏需求量增加，卻碰上缺船、缺櫃、塞港難題無解，全球船公司運力吃緊，在供需失衡情況未改善前，貨櫃航運長期多頭走勢不變。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海預估獲利越來越高，今年每股都可賺超過三○元，連帶使得其他航運周邊相關的台驊投控、海陸、捷迅、慧洋ＫＹ、四維航股價都噴出，儘管航運股占大盤每日交量比重高達三至四成，但若以本益比換算，貨櫃三雄不到六倍，所以一直吸引當沖人氣。而貨櫃海運股全球同業都大發利市，所以下單買船動作不手軟，也讓造船業者接單接到爆，一掃過去兩年市場低迷，業者並提高船舶價格以因應鋼價大漲。根據倫敦海事數據公司VesselsValue資料顯示，今年前五個月的新貨櫃輪訂單二○八艘、一六三億美元，幾乎是一九、二○年的二倍，韓國與大陸的造船廠為最大贏家。重點是造船業反映鋼材價格大漲同步調價，但海運公司並不在乎，此舉對於台灣的台船將是利多，股價在底部可注意。

另一項原物料石油，近期也是頻創近一年多來新高，正式登上七○美元，此舉對於塑化業是利多，尤其是台塑四寶，市場預估今年獲利將超過二千億元，果如此相較於去年只賺七五二億元，可說是大大成長，對於明年配息絕對有加分作用，所以股價低檔有限。對二線塑化廠尤其是台聚集團加上聯成及國喬，基本上上半年獲利幾乎都將大於或等於去年全年獲利，再加下半年，全年獲利將是本世紀以來最好，絕對有利今年填權息表現。台聚、華夏、聯成具指標性。

電子股第二季搶資金搶輸傳產及金融，不過近期已開始有所轉變，當然還是比不過航運，但是像是半導體有台積電將除息及調升股息利多而拉抬，股價站上六○○元之上，ＩＣ設計的ＩＰ、驅動ＩＣ、無線通訊ＩＣ以及記憶體等族群一併上漲，該族群幾乎超過三分之二股價周ＫＤ值都交叉向上，代表有利時間波反彈，半導體族群三月就開始整理，如今指標轉趨有利，若營收能配合創高者將是優先注意標的，包括驊訊、原相、通嘉、聯陽、菱生、捷敏、瑞昱、偉詮電等。

其他個股部分，像是石英元件，日本大真空今年以來股價表現非常強，從二六五三日圓起漲，本周已來到四四四○日圓，累計漲幅為六八％。隨著物聯網（IoT）進展、帶動智慧音箱等新產品需求增加，加上期待５Ｇ商轉、電動車需求增加，業績十分看好，國內石英元件廠商相關的就是晶技及加高股價漲幅明顯落後，今年累計漲幅分別是五六％及四二％。事實上，晶技首季ＥＰＳ二．○一元是歷史最好，過去該公司一季能賺○．八元就算好很，但是今年卻是以倍數跳升。以四、五月合計營收已達三○億元，逼近近五年單季最高的三三．一億元，預估第二季營收將挑戰四五億元，將是非常好的成績，ＥＰＳ跳升幅度將很大，若是上半年有機會賺超過五元以上，全年挑戰十二元，那麼現在低於一二○元股價算是邊低。且日周ＫＤ值才交叉向上，有利多頭表現。

加高五月營收三．二五億元，創歷史新高，單季歷史新高營收是八．四六億元，但是四、五月合計營收已達六．二億元，全季有機會向十億元推進，而第一季ＥＰＳ為○．七六元，單季營益率創高達十三．二五％，預估上半年ＥＰＳ有機會挑戰一．八元以上，全年近四元，以不到四五元股價來看，ＰＥ也不高。

加高幕後大股東就是日本大真空，持股五○．四六％，籌碼相當安定。而大真空股價已大漲，加高有機會跟進；此外，持有MEMS麥克風晶片鈺太二．八五％股權，價值四．六億元，相當於每股四．五元，也算是金雞母。

錫價大漲 昇貿是黑馬

今年以來原物料漲幅最大其實是錫，漲幅超過四成，台灣較有關係是以錫球為主的昇貿（3305），受惠產品報價走高、加上遠距應用需求大量湧現，五月營收六．六三億元創新高，月增二四％，年增五八．一％，且六月接單仍然強勁，今年第二季營收可望改寫十年來單季新高，向十九億元挑戰。昇貿目前產能滿載，且大量訂單湧現，公司挑選高毛利訂單為主；同時，昇貿目前應用於太陽能面板的十二條鍍錫銅帶生產線，接單狀況也佳。最重要的，昇貿同時也供應半導體應用錫膏，屬於高階產品，有利毛利率向上，已打入日月光投控、頎邦等供應鏈，估今年半導體應用占比將成長，推升今年高階產品占比達三○％。

就錫的期貨報價來看，每公噸三．一萬美元，距離一一年歷史高點三萬二僅一步之遙。中國原本是產錫大國，但經過十幾年的濫採後，現在已變成進口國了，而昇貿在桃園有一座錫熔煉廠，相對具有優勢。第一季ＥＰＳ達一．○三元，創歷史佳績，第二季營收預估年增超過二六％、季增十二％，單季ＥＰＳ有機會向一．四元以上挑戰，法人預估全年坐五望六，創歷史紀錄。相對目前不到六○元股價是偏低，何況還含息一．五元。

儘管挖礦熱潮在第二季未有走弱跡象，但顯卡市場依舊供不應求，挹注台灣三大板卡廠華擎、技嘉及微星板卡業務維持高檔。另一方面，ＷＦＨ、線上學習需求延續，全球筆電供訂單能見度已至年底，供貨缺口比例卻仍有兩位數，亦將帶動台廠ＰＣ業務持續增溫。最重要看看ＧＰＵ供應商輝達股價不斷領先費半其他個股創新高價，顯見這方面還是很熱。微星及技嘉五月營收皆有逾四成的年增幅，各自站上歷年同期新高，及單月歷史第三高的表現。另全球主板前兩大的技嘉，除了板卡出貨皆維持高檔，在伺服器業務加持下，今年來除二月外，單月營收站上百億元以上，五月合併營收年增近五二％、達一一六億元刷新歷史新高。三大板卡廠前五個月累計合併營收，皆同步創下歷年同期新高。且諸如技嘉含息五元、微星六．一元、華擎八元，都是具有相當值利率保護，逢低可注意。

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