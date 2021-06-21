《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，印度多年來面臨現代化戰機不足的窘境，但對風評甚佳、且多次上門推銷的瑞典紳寶（SAAB）JAS-39「獅鷲」（Gripen）戰機，卻始終冷眼相待，主因是紳寶曾向印度宿敵巴基斯坦出售空中預警管制機（AEW&C），且瑞典難以在國際政治領域幫印度助威。

印度自製的「光輝」（Tejas）戰機自1980年代開始研發，卻直到2015年才交付；2008年開始的126架「中型多用途戰機」（MMRCA）標案，在選定法製「飆風」（Rafale）戰機後卻因合約談不攏，最後只能另闢蹊徑先少量採購36架。空中戰力現代化的裹足不前，讓早已應該退役的MiG-21仍被迫繼續擔當第一線戰備任務。

看重印度空軍的潛在商機，紳寶不僅參與了2008年的中型多用途戰機標案，今年以來更已在3月瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）和印度總理莫迪（Narendra Modi）的視訊會議，以及瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）8日參與的印度國防廠商網路會議中，兩度公開向印度推銷獅鷲，並稱相關技術轉移獲得瑞典政府「100%的支持」。

獅鷲已出口到巴西，南非、泰國等國家，該型機最新構型JAS-39E/F不僅性能頗受好評、武裝大致與飆風相通、號稱是操作成本最低的4.5代戰機，且包含技術轉移和授權生產，巴西第一批36架JAS-39E/F的售價僅58億美元（約新台幣1610.3億元），遠低於印度純外購36架飆風的78億歐元（約新台幣2580.1億元）。

但在需求緊迫下，印度空軍卻似乎對獅鷲不感興趣。一方面因為獅鷲是輕型戰機，定位可能與光輝重疊；且紳寶曾將搭載Erieye雷達的SAAB 2000空中預警管制機賣給巴基斯坦，增加印度本就沉重的邊防壓力；加上瑞典在國際社會的影響力相對不高，而法國等在安理會擁有否決權的國家，在利益相符時能對印度形成更大的助力。