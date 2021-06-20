知名電影大賣空（The Big Short）原型、對沖基金經理人Michael Burry近期多次對火熱的金融市場提出警告，日前才剛發文示警美股處在史上最大的泡沫中，周四又發文指出，若迷因股或虛擬貨幣市場崩盤，散戶的損失將相當慘重，而投機者就是在崩潰前吸引大量散戶進場。

Michael Burry在個人推特上發文指出，所有炒作或投機人士在做的事情，就是在崩潰前吸引大量散戶進場，因此當虛擬貨幣總市值跌破數兆美元，或迷因股市值蒸發數百億美元，普羅大眾的損失將接近國家規模，歷史始終不斷重演。

在此之前，Michael Burry才提到，美股正處在史上最大的泡沫中，並標註「FlyingPigs360」的推特標籤，引用投資名言「牛市賺錢熊市賺錢，但豬會被宰殺」暗示投資者不能太貪婪。

事實上，Michael Burry在今年1月就曾對搶買迷因股的風潮提出警告，他說：「現在眼前所發生的事情，將產生法律和監管的後果，這件事情已經變得相當不自然、危險且瘋狂。」

Michael Burry多次空頭發言引起市場熱議，有不具名的專家認為，投資人在享受火爆的金融市場時，確實應該要將Michael Burry提出的風險考慮在內，畢竟投資市場本來就沒有百分百賺錢的事情。