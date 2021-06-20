「醫生，我對抗生素、消炎止痛藥、蛋、海鮮等等過敏，請問能打新冠疫苗嗎？」新冠疫苗開打後，類似疑問不少：曾對食物、藥物或其他疫苗過敏，能不能接種新冠疫苗？醫生說，除非明確知道對新冠疫苗其中某些成分過敏之外，有過敏史的人都可以打，但打完後一定要觀察有沒有過敏反應。

台灣現在已有AZ和莫德納疫苗可供接種，接種對象除了醫事、防疫人員之外，社福照顧系統的人員、受照顧者、洗腎患者及75歲以上長者等，都在名單內。可是，台灣過敏族群還不少，除了過敏食物包羅萬象，藥物過敏尤以磺胺類（盤尼西林）抗生素及非類固醇消炎鎮痛劑為大宗，究竟這些有過敏史的人可以接種新冠疫苗嗎？

Q1：我有食物、藥物、疫苗過敏史，可以接種新冠疫苗嗎？

A：可以，除非知道對新冠疫苗特定成分過敏，否則有過敏史的人都能打。

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，雖然疫苗都會揭露所有成分，包括有哪些穩定劑／賦形劑、佐劑等化學成分，但一般民眾很難知道自己對哪一種成分過敏，所以不太需要因為之前有食物、藥物或疫苗過敏史而不敢接種。

尤其食物基本上都不會有這類化學成分，就算是藥物，也要明確知道對哪個成分過敏；以常見的非類固醇消炎止痛藥來說，疫苗通常不含有相同成分，所以同樣不必因為對非類固醇消炎止痛藥過敏就拒絕接種新冠疫苗。

雖然有其他媒體報導引述專家說法，指出國外研究分析21名接種輝瑞／BNT疫苗出現過敏反應的個案，過去大多有藥物、食物、疫苗過敏史，藥物過敏因子包括抗生素、顯影劑、磺胺類藥物，食物包括熱帶水果、堅果、帶殼海鮮、蛋類，疫苗則包括狂犬病疫苗、流感疫苗。

但台大醫院小兒部感染科主治醫師、台灣疫苗推動協會祕書長呂俊毅表示，如果只按照這說法，該研究只分析了21個打完疫苗出現過敏反應者的過敏史，但打完疫苗沒有過敏反應的人、可能一樣有很多過敏史，只是沒有被拿來分析，因此他認為，還是無法用過敏史來預測接種新冠疫苗會不會也產生過敏反應。

醫師表示，即使有食物或藥物過敏史，還是可以接種新冠疫苗。(示意圖/Shutterstock）

Q2：輝瑞、莫德納疫苗，比較容易引起過敏反應？

A：不一定，還是要看對疫苗的哪一個成分過敏。

有媒體報導引述專家說法指出，國際研究認為，AZ、嬌生、諾瓦瓦克斯（Novavax）及賽諾菲疫苗中，添加的是一種名為聚山梨醇酯（polysorbate）的賦形劑，過敏狀況比較少見。相較之下，輝瑞／BNT、莫德納等mRNA疫苗中添加的賦形劑PEG2000引發過敏的風險相對較高，以往這種賦形劑也常用於腸胃道檢查用藥、乳癌抗體藥物等，因此已知對這種賦形劑過敏者，並不適合接種mRNA疫苗。

柳朋馳表示，AZ這類疫苗的賦形劑確實較少見，但賦形劑非常多種，就算民眾打了mRNA疫苗引發過敏，也無法斷定是PEG2000引起。且疫苗使用的賦形劑非常微量，曾在其他藥物出現過敏，並不表示打了疫苗也會引起劇烈反應。

呂俊毅也表示，目前為止，仍無法根據過去曾對哪種藥物過敏，推論使用另一種藥物或疫苗也會過敏。他強調，打完疫苗是否出現過敏反應無法事先預測，打了才知道是不是會對賦形劑過敏，但這樣的機率很低，民眾著實不必過度擔心而不敢打疫苗。

打完疫苗常見的急性反應包括頭痛、疲倦感、輕微發燒、出現蕁麻疹等，通常1、2天或服藥後就會緩解。(圖/康健雜誌提供 陳德信攝）

Q3：如果打完疫苗出現過敏反應，會有哪些症狀？

A：急性過敏反應例如蕁麻疹、頭痛、疲倦感、輕微發燒，通常1、2天或服藥後就會緩解，極少數可能發生過敏性休克，有生命危險；延遲性反應像是血管炎、神經炎，甚至「血栓併血小板低下症候群」，打完疫苗後28天都有可能發生。

柳朋馳說，任何反應都有可能發生，重點是「可控性」。如果出現的不良反應在1～2天或吃藥後就能緩解，沒有嚴重併發症或副作用，其實都是可以接受的；比較怕的是過敏性休克，血壓驟降、失去意識，就有生命危險，但機率大約百萬分之一，所以建議打完後在原處休息觀察30分鐘。

還有些是延遲性反應，例如血管炎、神經炎、血栓併血小板低下症後群，疫苗的仿單建議打完後4～28天仍要持續觀察，病程會在1～3天慢慢進展。所以不是打完疫苗當下沒事就能完全放心，回家後還是要持續留意身體狀況。

Q4：擔心打完疫苗過敏，有辦法事先預防嗎？

A：可以考慮打疫苗前1個小時，預防性服用抗組織胺藥物。

呂俊毅表示，考量新冠肺炎的嚴重性，只要施打疫苗的利大於弊，都建議有疫苗就應該去打。有疫苗過敏疑慮者，打完後要特別留意觀察身體變化。

他重申，只有明確知道對新冠肺炎疫苗特定成分過敏，且和醫師評估後也認為不適合，再考慮放棄接種。對一般食物或藥物過敏，並不是不打新冠肺炎疫苗的理由。

柳朋馳進一步建議，如果真的擔心打疫苗後出現過敏，可以事前吃抗組織胺藥物預防；不過，他說，食物過敏史基本上和打疫苗過敏無關，倒是藥物和其他疫苗過敏史比較難區辨是否和新冠疫苗的成分相同，如果真的不放心，這時再來考慮預防性使用抗組織胺藥物會比較合適。