多吃蔬果有益健康，但細菌可能以多種方式進入水果與蔬菜，如果吃水果和蔬菜之前沒有正確地洗滌或保存時，很可能因此受污染的水果和蔬菜引起的大腸桿菌等細菌感染病例，因此確保它們的乾淨相當重要。

●新鮮的農作物 感染細菌途徑多元

美國食品藥物管理局食物疾病專家格倫達·劉易斯（Glenda Lewis）說，新鮮農產品可能受到污染。農作物在生長階段，很可能受到動物、土壤或水中有害物質的污染，甚至在收穫以後，它可能會經過很多人的手，徒增感染的風險。

●清洗蔬果七步驟 遠離食物感染風險

為了降低食物感染的風險，美國藥物管理局建議，盡量選購沒有碰傷或損壞的農產品，並確保預先切好的食材都要冷藏或放在冰櫃保存。請遵循以下建議：

1. 在準備新鮮農產品之前後，請用溫水和肥皂徹底洗手20秒。

2. 如果在進食或搬運前出現損傷時，在準備或進食前應將損傷部位切除。

3. 在削皮之前先沖洗乾淨，灰塵和細菌就不會從刀上轉移到水果或蔬菜上。

4. 用自來水清洗搓揉，不必特別用肥皂或農產品洗滌劑來清洗。

5. 用乾淨的蔬菜刷擦洗堅硬的農產品，如西瓜和黃瓜。

6. 用乾淨的布或紙巾擦乾農產品，以减少可能存在的細菌。

7. 去掉萵苣或捲心菜的最外層葉子。