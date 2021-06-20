奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享6/21～6/27星座運勢，雙子座事業運最旺，射手座愛情運最旺，處女座金錢運最旺；另外雙魚座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，金牛座金錢運需要留意。從整體運勢來看，處女座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

過往的經驗讓牡羊朋友下周變得安心許多，奧斯建議可多做學習，下周學習運相當良好。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

▍雙子座

整體運勢★★★★

踏實、穩定將充滿雙子朋友下周的生活，過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍的減緩，讓你在下周感到開心愉悅許多。

▍巨蟹座

整體運勢★★

奧斯提醒巨蟹朋友下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，以免自我設限。

▍獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友要好好把握下周，過去的辛苦付出與勞累逐漸獲得回報，忙碌的腳步也在下周暫緩，這樣難得的安穩是嚮往已久的。

▍處女座

整體運勢★★★★★

下周處女朋友的生活充滿強烈穩定的感覺，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，不難發現在下周的生活當中，對周遭都感到十分的滿意。

▍天秤座

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓天秤的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友要多重視心靈層面的問題，感覺煩躁或無力時多學習轉念，並且適時的放鬆自己，或許能改善許多。

▍射手座

整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，讓射手的朋友下周行動力變高，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓自己下周感到安心許多。

▍摩羯座

整體運勢★★

下周摩羯朋友要多重視心靈層面，感覺煩躁或無力時轉換想法，並且適時的放鬆自己，或許能改善許多。

▍水瓶座

整體運勢★★

水瓶座朋友內在的壓力逐漸顯現在外在情緒與行動，建議下周適時的休息轉換一下心情，重新調整一下自己再出發。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，這樣的狀況讓自己感到焦躁憂慮，奧斯建議下周可適時的向朋友求助。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】