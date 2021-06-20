最新國人10大死因出爐，受到疫情影響，國人勤戴口罩，做好個人防護，109年死亡人數17萬3067人，較108年減少2357人，近年來，首次反轉為負成長。癌症連續39年，位居10大死因之首。

109年癌症死亡時鐘為10分30秒，比108年的10分27秒，慢了3秒，為自民國98年以來，癌症死亡發生時鐘首次變慢，原因應與肺炎與下呼吸道疾病減少近1成有關。

●罹患那一種疾病 最為「折壽」？

答案是慢性肝病及肝硬化，109年死亡者之年齡中位數為77歲，男性73歲，女性81歲，但男性肝疾患者死亡年齡中位數僅56歲，與平均歲數73歲來說，等於少活了17年。

109年整體死亡率排序，第1名為惡性腫瘤，其次為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。與108年相較，高血壓性疾病排名由第8名升至第7名，慢性下呼吸道疾病則降為第8名。

觀察兩性死亡人口10大死因，109年男性死亡率高於女性，其中以慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化最為明顯，男性死亡率均高於女性2.7倍，事故傷害則為2.4倍。

109年兩性10大死因死亡率。（圖／衛生福利部提供）

在年齡別方面，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25至44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上族群死因以癌症與心臟疾病為前1、2名。

109年癌症死亡人數為5萬161人，占總死亡人數29.0%，平均每10名死亡個案中，就有3人死於癌症。死亡率每10萬人口212.7人，較108年下降0.1%，為98年以來首次不升反降。

109年整體死亡率排序，第1名為惡性腫瘤，其次為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。（資料來源／衛生福利部、NOW健康提供）

10大癌症死亡率依序為肺癌、肝癌、大腸直腸癌、乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、巢癌。與108年比較，前列腺癌排名由第6名升至第5名、口腔癌則降為第6名。