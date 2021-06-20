國內疫情嚴峻，行政院發言人羅秉成18日表示，政府將授權台積電與永齡基金會代表政府，洽購各500劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐給政府。國民黨台北市青工會總會長滿志剛表示，鴻海創辦人郭台銘8點聲明打到民進黨痛處，但蔡政府也有備而來，一次給與兩家民間企業代表外購疫苗，避免自己光環遭搶還可與企業平分功勞，故在疫苗確實到貨前還是別太相信蔡政府。

滿志剛19日接受香港媒體《中評社》訪問指出，郭台銘聲明中提到：「1日依主管機關要求送件後遲遲未獲得主管機關正式回覆，10日行文給衞福部陳部長，2天後取得部分進展。」這10天的「已讀不回」，在台灣疫情嚴峻之際，引發民眾公憤，不只郭想要一個交代民眾也想要；郭陣營提到「民進黨不同派系間有不同的意見」，更是切中民進黨要害，郭陣營這一系列表態對民進黨而言，可謂「字字誅心」。

滿志剛認為，台積電因擔憂疫情影響產業鏈，10日提出捐贈疫苗的想法，如今鴻海加上台積電，兩大科技龍頭接連提出採購疫苗捐贈給政府，不僅打臉指揮中心所堅守的「政府對藥廠」，更打臉疫情發生以來蔡政府的疫苗採購政策。

對此，滿志剛分析，若真讓郭台銘完成了蔡政府做不到的「不可能的任務」，蔡政府的形象、聲望與面子都將重挫，故開放給鴻海、台積電兩家企業授權，且送抵台灣後要直接捐給政府，變成功勞「三家平分」，能夠避免自身光環被搶，還能分攤成果並對全民做一波「大內宣」；總之，一切都還是由執政黨在主導，故必須警告，在疫苗沒到以前都不能太相信蔡政府。