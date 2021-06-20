曾擔任國文老師的正妹Q塔（郭乃維、Queenta）憑著甜美臉蛋與F罩杯傲人身材，讓她經常登上PTT表特版，更有「最辣國文老師」的美名。IG擁有12萬粉絲追隨的她，昨日在網上分享以公費第一類醫事人員身分接種AZ疫苗的心得，只是她的好身材實在太過吸睛，讓老司機網友忍不住直言：「我承認我忘記看內文了。」

Q塔人美心也美，近日以公費第一類醫事人員身分接種AZ疫苗，事後不忘與粉絲分享接種心得與副作用，「打完第1天有不舒服，全身發熱痠痛無力，但沒發燒，第2天只剩頭痛和手臂痛，看來已經不是疫苗認證的年輕人了（不過打完第6天了手臂還在痛）」，讓粉絲能為即將施打疫苗的家中長輩，多多留意一下。

不過Q塔的火辣穿著對粉絲來說，似乎就比她的用心整理文章更吸睛，有網友就凍未條地留言「好想被妳打針」、「為何打疫苗還能那麼美，穿這樣去打疫苗會害醫師更熱吧」她也幽默回應：「可是，打疫苗的是護士餒。」更有老司機網友不演了，直接承認他只是來看照片，留言一則比一則逗趣。

由於Q塔「最辣國文老師」的名號太響亮，當然免不了惹來網友質疑「妳不是老師嗎，怎麼變成醫護了？」Q塔亦不客氣地回嗆：「EX是瞎了嗎？」因為她的IG自我介紹欄位，清楚寫著「Ex國文老師，略懂琴棋書畫，淺談詩書禮樂、兩性關係與政治」。