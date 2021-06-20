國內本土疫情嚴峻，出入各個場所大多強制要求民眾要進行實名制，配合政府開發「簡訊實聯制」政策，民眾多能確實遵守。不過近日一間早餐店業者在要求長輩實名制時，卻被他懵懂的回覆弄得哭笑不得。

一位網友在「爆廢公社」上表示，近日在早餐店等餐期間聽到一段有趣對話，當時有位阿公入店消費，並向店員表示要「三明治一份」。店家得知，便要求這位阿公先進行實名制，不過阿公卻再次強調，「三明治，不是十明治」。

店家只好進一步說明，「前面條碼掃一下喔，實名制，謝謝。」未料阿公更急著回應，「我要三明治啦！不要十明治。」店家無奈下，只好直接向阿公借來手機幫忙掃條碼。這段趣聞讓原PO笑稱，「回家的路上一直在想，不知道十明治好不好吃？」

網友對此表示，「這完全可以」、「我要一個總匯十明治」、「好不好好吃不知道，但是一定吃飽」。另外有網友認為，店員應該說要實聯制阿公才比較好懂。