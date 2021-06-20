政府放寬機師檢疫期為「3+11」的政策，被外界認為是疫情延燒的破口，但衛福部長陳時中卻說沒有會議記錄，國民黨提案要求公開會議記錄，遭到范雲等62位立委反對。前民進黨立委郭正亮表示，這次投票讓他「非常意外」，竟然沒有人表達不同意見；他也認為此事對民進黨一定很傷。

郭正亮19日在《國民大會》節目中指出，在投票時，如果投反對票，那就可以直接指控對方護航，以前民進黨常常做這樣的球給國民黨的人，然後讓他們去否決。

針對公開「3+11」會議記錄，遭62位立委反對。郭正亮表示，這次投票，讓他非常意外，因為他們以前對年金、同婚等各種案的投票，還是會有個別的人來表達不同意見，因此違反黨紀而被罰款，但也寧可如此，就堅持自己的立場吧；一例一休也是如此。但他非常意外的是，這個案子，竟然沒有任何人有不同意見，因此，他猜測民進黨立法院黨團總召柯建銘事先有做工作，甚至可能說這個要一起表決，不然就要送黨中央。

郭正亮認為，此事對民進黨一定很傷，只是現在離選舉還很遠，如果明年要選舉，還敢這樣投票嗎？他才不相信。現在黨內大概是認為現在最重要的事，就是先把疫苗搞定了，雖說這次投票會引起爭議，可是疫苗能進來最重要，大概是這樣的思維。