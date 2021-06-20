吳連賞致詞時以「一個態度，五個人生錦囊」來期勉所有畢業生。（高師大提供／袁庭堯高雄傳真）

因應5月疫情嚴峻帶來的停課潮，國立高雄師範大學一圓畢業生夢想與期待，在師生共識決議下，19日上午10點舉辦畢業典禮線上首播。畢典全程在校長吳連賞全力支持下，由學務長方德隆及課外活動指導組所有同仁、110級畢業生聯誼會，共同完成史上第一次的「線上疫類畢典」。

本屆畢業典禮採預錄方式進行，結合今年畢業slogan「第壹佰壹拾次願望」，於兩校區設置主視覺打卡區。為彌補畢業生無法實際參加畢典憾事，吳連賞一再強調要以莊嚴、創意、溫馨方式規劃執行，所以除了原有的典禮流程外，更加入畢業生在學回顧影片等設計，期盼能為畢業生留下最美好的回憶。

吳連賞致詞時以「一個態度，五個人生錦囊」來期勉所有畢業生。「一個態度」就是「執著」的態度。他特別提到一個小小的故事，他說他46年前從金門來到高雄考大學，考場就是高雄師範大學，沒想到28年後來到高師大服務，6年前當上高師大的校長。他要勉勵所有畢業生，希望以個人當做大家的 role model，吳校長謙虛的說：我沒有什麼特別之處，也沒有什麼特別的才華，我唯一有的就是這個「態度」，態度就是執著於「認真」的態度。

五個人生錦囊分別是：一、要結交兩個最好的朋友，一個是繼續多多利用圖書館，另一個最好的朋友是運動場。二、要培養兩種基本功夫，其一是建構好你的「本事」，另一個基本功夫是善盡本份。三、要深化做人的道理，並努力實踐。四、樂於吃苦，也甘於吃苦和吃虧；其次不怕吃苦，也不怕吃虧。五、插上兩隻翅膀，一隻是前膽的觀念和理想，一隻是實踐的力量。

大學部畢業生代表由畢聯會會長國文系四年乙班黃如意代表致謝詞，她藉由詩人任明信的詩〈宇宙〉：「霍金說，整個宇宙正在互相遠離，這是我聽過，最悲傷的一件事。」，娓娓道出不捨的離愁，也表達對母校的眷戀與感謝。

研究所畢業生由生命教育碩士在職班楊爵蓮代表致詞，楊爵蓮目前就職於高雄長庚防疫專責病房，擔任護理長並同時為疫苗國家隊成員，堅守於防疫崗位上，她特別感謝在師長的引領下，學習透過哲學思考、人學探索、終極關懷、價值思辨與靈性修養五大核心主題，融入自己的人生，並且運用於職場護理臨床工作上，最後期盼各位畢業生能有更強大的力量，面對未知的一切。