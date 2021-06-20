美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉兒（Jill Biden）今天宣布，他們飼養的德國牧羊犬「冠軍」（Champ）已辭世，並形容牠是長達13年的「形影不離珍愛夥伴」。

拜登夫婦發表聲明說：「在我們最歡樂時刻以及最悲傷日子裡，牠一直陪伴著我們，對我們的非常難以言喻感受和情緒體貼入微，我們熱愛我們的討人喜歡好孩子，將會永遠想念牠。」

13歲大「冠軍」是與拜登夫婦同住在白宮的兩隻德國牧羊犬之一，另一隻是3歲大「少校」（Major），拜登夫婦於2018年11月從一家動物收容所收養「少校」。

「少校」先前因涉及攻擊白宮維安人員「咬人事件」，拜登夫婦不得不暫時將「少校」連同「冠軍」，送回德拉瓦州威明頓市（Wilmington）老家。

前總統川普（Donald Trump）是自1860年代約翰遜（Andrew Johnson）總統以來，未讓愛犬或愛貓同住在總統官邸的首位美國總統，「冠軍」和「少校」抵達白宮，標誌著於中斷4年後，第一家庭寵物又重返白宮。（譯者：劉學源）1100620