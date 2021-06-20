為伯明罕女網賽女雙頭號種子的寶島一姐謝淑薇及比利時梅騰絲（Elise Mertens）跨國組合，台北時今天（20日）凌晨，在4強賽6比3、5比7、3比10不敵突尼西亞嘉柏（Ons Jabeur）及澳洲裴瑞茲（Ellen Perez），無緣晉級決賽。

謝淑薇在伯明罕女網賽的賽程可說有點曲折，8強賽因為比賽地整天下雨，為了不耽誤賽事消化，大會臨時將謝淑薇這組比賽地點，從原本的室外草地改到室內硬地，所幸她和搭擋梅騰絲很快調整過來，直落二勝出，謝淑薇還在臉書粉專分享與梅騰絲的合照，跟球迷賣關子問她們是打什麼場地。

4強賽台比組合的對手，因為有參與單打的嘉柏連贏兩場而延後，不過首盤謝淑薇和梅騰絲躲過開賽第一個發球局的破發點危機順利保發後，很快進入狀況，兩度破了對手發球局、率先搶下一盤，第二盤更趁勢連搶5局、取得局數5比0絕對領先。

可惜接下來台比聯軍沒能把握大好機會一口氣結束比賽，而是錯過5個賽末點，反而被對手三度破發、連下7局而讓出，最終決勝搶十局，謝淑薇這組開局就陷入0比4落後，儘管努力追分，最終仍和勝利擦身而過。