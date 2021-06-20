廣州街夜市晚上一張照片 當地人路過：忍不住想哭

台灣本土疫情爆發，三級警戒目前也將維持到月底，不少店家撐不下去紛紛休長假甚至熄燈，一名萬華網友就PO出廣州街夜市晚上渺無人煙的照片，直言自己真的好想哭。

男網友在臉書社團《我是萬華人》PO出了廣州街夜市照片，透過照片可以看到，過往總是車水馬龍、熱鬧不已的夜市，如今完全沒有任何攤商與遊客，讓他忍不住表示「這幾天騎車經過，都有一種莫名想哭的感覺」、「好想逛夜市，好懷念以前的廣州街夜市」。

照片PO出後引起許多當地網友共鳴：「我想念裡面的沙茶魷魚」、「現在好想吃旗魚黑輪」、「我的阿嬌姨我的蚵仔煎...」、「何時才能再吃到仙草和愛玉」、「活著最重要啦，暫時不方便可以接受」、「從小住到大，夜市就跟自家廚房一樣熟，頭一次看到這種慘況，真的會掉淚」、「我就住裡面，沒想過會有這一天，每天出門都想哭」、「住了38年，還真的差點認不出這是哪」、「每次經過心都酸酸的」，甚至不少攤商也出面回應：「我們也很想快點出來擺攤啊」、「我是旗魚黑輪老闆女兒，媽媽現在很好，感謝大家關心」、「會過去的，不用擔心」。

但也有人持其他意見：「其實偶爾享受一次廣州街的寧靜也不錯」、「我知道回的去，所以我很珍惜現在乾淨、寧靜」、「其實我第一次看過環境這麼整潔的廣州街，覺得這樣很好」、「現在才是住民該獲得的應有居住品質」、「其實蟑螂跟老鼠比較想哭，現在都沒得吃XD」。