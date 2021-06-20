國內自6月15日開放AZ疫苗施打以來，至19日晚間已有逾60人在注射疫苗後死亡；儘管未有直接證據證明死因與疫苗有關，仍嚇壞許多長者及其子女們，各地出現緩打潮。美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗20日抵台，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅認為，應讓高齡長者們有選擇疫苗的權利，「別讓他們陷入天人交戰的掙扎。」

由日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，自15日開放施打以來，各地猝死案件頻傳，絕大部分為高齡、慢性病患者，「這真的是巧合？還是一個該更小心面對的未知風險？」

王明鉅不諱言，目前這樣的死亡狀況「很不尋常」，他引用桃園市消防局的統計數據，強調高齡長者施打疫苗後死亡，已不是過去的背景值可以解釋的狀況。

對於疫情指揮中心以自然死亡或死者都有慢性病來解釋，王明鉅相當不以為然，「一個在臨床試驗階段，幾乎沒有高齡華人（更別提一種或多種慢性病）的安全性資料與數據；即使疫情緊急也拿不到美國FDA緊急授權的疫苗，我們真的敢大聲說它對80歲以上的高齡長者是安全的嗎？」

他呼籲指揮中心讓長者們「有得選」，不妨把250萬劑莫德納疫苗留給他們。至於正在打的AZ疫苗，可留給青壯年人口群。