瑜伽是覺醒的過程，懂得與萬物和諧共存。讓我們學會如何擺脫小我，並臣服於高我，時時刻刻都能以道法和品德當作行為的指標，讓自己一直充滿喜悅和慈悲！

真正的瑜伽，是覺醒的過程。它需要長時間定期的練習，而且不能執著於練習的成果。透過日復一日規律的自我修鍊，直到有一天，你發現自己完全不需要任何的努力與追求，就達到內在的平靜與穩定。

《瑜伽與愛的真相》詮釋印度的瑜伽經典《博伽梵歌》，以一部史詩故事，引導讀者認識真正的瑜伽，但其實就是認識自我，並且走上覺悟的路程。

真正覺悟的起點，開始於發現：自己並不是宇宙的中心。這是滿殘酷的一件事，尤其在「愛自己」的論調被鼓吹了許多年的今天，若突然醒悟：原來那些「愛自己」，淪為吃好、穿好，自私自利的觀點，都是小我作祟的言論，將是多大的落差。

過去，當你一直覺得自己是宇宙中心，最大的痛苦是：你同時也會發現，身邊的其他人，各自都覺得自己才是宇宙的中心。每個人都希望別人尊重我、配合我。

小我不是真正的自己

唯有徹底覺醒，你才會知道：小我，並不是真正的自己！因為真正的自己，是與其他人相互相連結的。如果每個人把自己當作是完全獨立的個體，就忽略了我們在靈性上相互連結的真理。

雖然自私自利是人類的天性，但觀照他人的能力，會讓我們超越自我中心。唯有持續專注真我，深入內觀，或透過外部回饋，看見自己的錯誤，懂得懺悔，引以為鑑，才能重新打開通往愛的大門。

幾年前，我曾遭遇到一個很棘手的困境：發現合作多年的工作夥伴，有不誠信的行為。如果不留情面揭穿，可能因他踩踏法律的紅線，而毀掉他的前程；但若繼續隱忍，會導致他愈陷愈深，讓事情更難以挽回。

經過一個連續假期的閉關思考，我看到自己過去沒有嚴格監督的疏失，最後便以委婉的方式處理，既保留他的自尊，也讓他有機會改過自新。

完美於自己的不完美

一個人必須在生命中累積足夠的經驗，而且通常是苦難的經驗、充滿掙扎與矛盾的抉擇，才能從更寬廣的脈絡中，體會愛的真諦。

真正的愛是：溫柔、慈悲、寬容，是一種能如實地看見他人的能力，也是一種愛人如己的體驗，它讓我們感到彼此緊密相連。

愛，是對萬事萬物敞開的接納和連結。無論你此刻經歷的是好日子、壞日子，其實都無關緊要，真正重要的是：如何充分融入生活，以道法和品德當作行為的指標，讓自己一直充滿喜悅和慈悲！

充滿慾望與恐懼的小我，為了追求更多的功成名就，美其名為「自我實現」，猶豫該不該採取行動，讓自己徘徊在機遇與困境的兩難之中。

例如，有個熟男明明知道，在這階段他需要花時間陪伴妻兒，卻為了一時的名利，沒有取得家人的諒解，就急忙答應公司外派到很遠的地方。幾年後，他確實得到了想要的地位與財富，卻在家庭生活中留下無法彌補的缺憾。

那他到底該怎麼做呢？

無論我們在衝突或情境的細節中，有多麼地煎熬；在全力以赴時，必須保持專注和警覺，傾聽內在的聲音，辨識該如何邁出適當的下一步。

隨著我們愈來愈成熟，內在的基本信念和道德價值觀，會成為幫助我們航行在生命水域的槳舵。只要我們保持開放的態度，同時鍛鍊提升自己，就能變得更加清明、堅強和慈悲。

到純然地臣服的境界，行動或不行動，可能已經不是那麼重要了！因為，我們終將會知道：沒有一個決定完美無缺。

原先那些根源於如何做抉擇的困擾，終會在你認清「世間一切因緣而生」的本質後，讓你恍然明白：每一個行動、每一個決定，都不會是最完美的。這會讓我們更深刻體驗，自己與萬事萬物相互的緣起與依存。

唯有體認到這點，並且做到：完美於自己的不完美，放下「一定要怎樣，否則就會哪樣」的執念，透過對未知的信任，獲得很有智慧的洞見。

放下執念向世界敞開

只要不執著於行動的成果，回到最初與愛有關的起心動念，所有的過程，將會串連起良善的意圖，讓這些善意可因此而持續發展，啟動更多真正能創造幸福的善巧行動。

相對地，如果我們因為特別想要或堅持不要某事物，就會愈想抓住或推開它，便將因而受苦。

雖然放下對行動成果的執著，會帶來很多不確定性，甚至因此恐懼；但你現在已經知道，那些都是小我在作祟！

唯有鍛鍊自己保持穩定，在適當時機放下，不執著成果，讓良知導航，順應天性，才會創造出善巧的行動，持續向世界敞開，且和諧地互動。

以上跟你分享的是，由一葦文思出版《瑜伽與愛的真相》，所摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是對於什麼是瑜伽，有更進一步的了解？請你留言一起討論喔。

《瑜伽與愛的真相》書封（圖／一葦文思出版提供）

《瑜伽與愛的真相》

作者理察福禮縵與瑪麗泰樂，闡釋蘊藏於印度《博伽梵歌》這部經典中的故事與意涵，以超越宗教的生命智慧與哲理，引領讀者面對生命的挑戰，保持開放、並具有同情心。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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