高屏發布國家級警報簡訊，提醒有大雷雨。（翻攝自氣象局）

（7:23更新）國家級警報響！高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息及告警簡訊，持續時間至07時45分止。同時，雨區往北擴大，氣象局發布高屏豪雨特報、中彰投雲嘉南大雨特報。

豪大雨區域再擴大，中央氣象局今（20日）對中南部9縣市發布豪大雨特報。西南風影響，易有短延時強降雨，今(20)日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，臺中至臺南、南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。據統計，高雄鳳山最近一小時雨量高達80毫米。水利署一早緊急對高雄發布一級淹水警戒，另對屏東縣發布二級淹水警戒。凌晨大雨，也造成台南永康區巷弄積淹、水深及膝。

氣象局說，今西南風持續影響，而且水氣進一步增多，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，山區須留意坍方、落石、溪水暴漲，其他地區為多雲到晴，午後東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

目前一級淹水警戒：

高雄市：楠梓區、左營區、三民區、鳥松區、鳳山區

二級淹水警戒：

高雄市：苓雅區、前鎮區、大寮區、仁武區

屏東縣：新埤鄉

另外，台南市永康今天凌晨3小時內降下52毫米的雨量，造成中華路1處巷弄積淹，水深及膝，現場已封鎖，並啟動抽水機組，全力降低災情。

溫度方面，中南部高溫在31、32度，北部、東半部高溫普遍在33度以上，也容易有局部36度以上高溫，台東地區有焚風發生的機率，北部有36度高溫。