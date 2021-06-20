本土新冠肺炎確診數穩定在每日不到200例，19日更寫下三級警戒以來新低的127例，但有醫師認為，「這個要當暫時的假象看」。台北市聯合醫院中興院區主治醫師姜冠宇指出，各醫院仍在儲備容量，甚至建設戶外隔離病房，離恢復正常醫療還有很長一段時間。關鍵就是「疫苗普及率仍不足」，只要民眾一鬆懈，疫情隨時都會再爆發！

姜冠宇在臉書PO文，指專責病房多恢復一人一室，可看出疫情確實比較下降，但這是「暫時的假象」。他強調，台灣想恢復正常醫療，還有很長一段時間，主要原因就是疫苗不夠。一旦有人忍不住鬆懈了，就會產生第二波，而每一波的發生初期，都會因應對不及導致死亡率升高。

姜冠宇透露，新冠肺炎重症的病人，和一般肺炎呼吸衰竭很不一樣，是真的會活活窒息而死，「有轉重症還沒插管的病人，只是往前傾改變姿勢，就掛了！24小時內火化。」

因病情變化迅速的關係，臨床醫師抓不太準治療時機，甚至有插管後穩定，卻被細菌二度感染死亡的個案。美國還有拖到晚期才就醫，照X光肺部全白了，連藥都不知道要怎麼給。

不過姜冠宇說，上述這些都是重症，有打過疫苗的人尤其是長輩，「能省卻以上煩惱都是真的」。