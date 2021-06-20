快艇與太陽的西區決賽將於21日凌晨開打，但是快艇前鋒里歐納德(Kawhi Leonard)膝傷未癒，將不會參加前兩戰。根據美媒《雅虎體育》報導，前兩戰是太陽主場，但是里歐納德沒有隨隊前往鳳凰城，而是留在洛杉磯復健膝傷，如此他最快要到第3戰才能出賽。

里歐納德在前一輪對爵士第4戰扭傷了右膝，有媒體傳言是十字韌帶受傷，如果屬實就相當嚴重，總教練泰隆盧(Ty Lue)起初沒有太悲觀，因為他們當時聽牌領先爵士。如今在西區決賽開打前失去里歐納德，表示他們只能倚仗剩下的主力球星保羅喬治(Paul George)了。

快艇4勝2負打敗爵士，前4戰里歐納德有27.3分、7.5籃板、4.0助攻，不過雙方只打成2勝2負。關鍵第5戰里歐納德就開始缺陣，快艇靠著「Playoff P」喬治的勇猛搞定的第5戰，最後第6戰快艇又有曼恩(Terance Mann)跳出來狂轟39分，驚險收拾了爵士。

曼恩在例行賽只是場均7分、3.6籃板的小角色，他那場大爆發拯救球隊（從落後25分反攻），可能會被委以重任，暫時頂替里歐納德的位置。

另一方面，太陽主控「CP3」保羅(Chris Paul)被確認感染新冠肺炎，正遭到聯盟防疫政策隔離，大概很難趕上西區決賽開打。也就是說快艇、太陽兩隊都要在失去重要戰將的情況下對決，太陽方面仍以戴文布克(Devin Booker)為絕對主力。到時候要看里歐納德的傷和保羅的病誰好得快了。