台北1名變態狼父2018年起竟6次對親生女兒性騷擾，他先在2018年見11歲女兒小芳（化名）身體正發育，隔著對方衣服撫摸胸部，見小芳不敢反抗，他則接連4次再撫摸胸部，2019年他見女兒坐在椅子上，還用腳趾撫弄對方下體，最後妻子發現後提告，法院認定為性騷擾，判拘役120日，得易科罰金12萬元。

法院判決書指出，該父親在2018年起，見女兒小芳進入11歲青春期，身體逐漸發育，竟心生變態思想，先是企圖用手隔著衣服撫摸對方胸部，小芳當下雖然嚇到，但以為是父親不小心碰到，因此沒有多說話，沒想到父親見她沒有反抗竟食髓知味，她又遭同樣方式摸了4次胸部。

該父親還在2019年某日，看見女兒坐在椅子上，大膽用腳趾隔著對方褲子撫弄對方下體接連2次；最後小芳忍無可忍，心情沮喪之下將全部行為告訴母親，母親這才知道枕邊人竟是亂倫變態狼，當下立刻對方，對方雖坦承犯行、深表懊悔，但她堅持提告。

該父親在法庭上辯稱，他一共6次碰觸女兒私密處，每次觸碰時間只有1秒，認為全案應只是性騷擾；法官認為他為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，性騷擾女兒，造成她心理陰影與影響，考量到素行尚屬良好，決定判他每個犯行各拘役25日，合併應執行120日，得易科罰金12萬元，可上訴。

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