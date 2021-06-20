一名張姓男子與前女友分手後，瀏覽到前女友抱著1歲男童的照片，竟基於誹謗的意圖，擅自將照片轉貼在個人臉書並寫下，「我愛偷客兄偷情生下雜種」遭到提告。刑事部分，依妨害名譽判4月徒刑；民事部分，基隆地院日前判張男要賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，張姓男子與前女友分手後，2021年2至3月間於通訊軟體LINE上看見前女友抱著一名1歲男童的合照，逕自將照片截圖後四度上傳至個人臉書，內文說明則寫下，「愛到處偷客兄讓人幹才有這孩子『雜種』」，案經男童的母親上網發覺後，憤而提起刑事附帶民事訴訟。

刑事部分，張姓男子坦承犯行，聲稱在看到照片後情緒失控才一時失慮，基隆地院依妨害名譽罪，判處4月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折一日。

民事部分，法院參酌刑事部分判決，採信犯罪事實，並認定，張男多次透過臉書帳號散步照片詆毀男童母親的名譽，對其是莫須有的指控，且確實足以貶損其人格與社會評價，已屬不法侵害。

法官最終參酌張男的不法程度、原因、動機、客觀情狀、主觀意思、男童母親的痛苦程度等，判定賠償其10萬元為適當，超出此額度的請求不應准許。可上訴。