今天一早高屏地區持續下起強降雨，氣象局緊急發布高雄、屏東大雷雨國家級警報及豪雨特報。同時水利署發布高屏一級淹水警戒，已經開始積淹水，目前高雄已傳出淹水災情，本館路水淹半個輪胎高，機車只能在水中硬騎，還有人家門口出現小河，大寮也傳出淹水。

網友拍下家門口出現小河的畫面。（翻攝自我是高雄人）

由於瞬間大雨，臉書「我是高雄人」上面，有網友分享高雄本館路已出現淹水情形，機車半個輪胎泡在水裡、家門口出現小河，網友紛紛留言：「左營大雷雨」、「右昌也狂打雷下超大」、「整個人被嚇醒」、「超可怕的雷聲」、「一早被挖起來裝水閘門」、「繼續下 一定要讓水庫滿到溢出 哈哈」、「大寮淹水了」，但也有人表示水退很快。

也有高雄民眾在臉書社團「高雄大小事」回報，高雄文慈路與大中路口淹水，民族路往北中華電信對面的慢車道也有淹水，「沒事別出門喔！橋頭，甲南里竟然淹水了」、「Ya！高雄水上樂園免費入場！讓你躺著玩，坐著玩還是高雄好玩」、「被雷吵醒，淹水了 小心駕駛哦」、「很正常，雨真的太大，一直下，灌爆了」。

高雄文慈路與大中路口淹水、民族路往北中華電信對面的慢車道也淹。（翻攝自高雄大小事FB）

氣象局資料顯示，高雄大社區出現實雨量94毫米、仁武區79.5毫米、楠梓區64毫米。目前水利署發布高屏一級淹水警戒，已經開始淹水，區域包括：高雄市大樹區、鳥松區、大社區、楠梓區、仁武區，以及屏東縣東港鎮、潮州鎮、南州鄉。