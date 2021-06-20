快艇24歲小將曼恩(Terance Mann)成為擊敗爵士的英雄，他在第6戰狂轟39分、三分外線投10中7。賽後快艇只有短短24小時可以高興，之後就要前往鳳凰城打西區決賽（太陽隊）。大家還是在休息室小小狂歡了一下，曼恩被隊友當成英雄，受傷的里歐納德(Kawhi Leonard)則是尷尬地坐在角落，後來他也站起來替曼恩鼓掌。

You got 24 hours to enjoy this moment @terance_mann then back to work. Happy for you and so proud of you lil bro 🙏🏽 pic.twitter.com/89II1tUU8F — Nicolas Batum (@nicolas88batum) June 19 2021

媒體問出曼恩曲折的生涯起步，幾乎讓他成為最新的勵志教材。曼恩當初打完G聯盟未受青睞，他開車1個多鐘頭返回機場準備登機，手機只剩1%電量，可能心情也不太好，不再回應朋友聯絡，打算下飛機了再說。此時有一通「未知號碼」來電，他平常不接這種電話，但他覺得也沒什麼損失了，接起來發現竟是NBA打來的。

NBA告訴曼恩，你跑哪兒去了？我們正等著你呢，你被邀請到聯合選秀測試了。曼恩十分驚喜，他回憶說：「還好我把最後的電力留給那通電話。」他立即從機場折返，最後2019年選秀次輪18順位被快艇選中。

爵士米契爾(Donovan Mitchell)賽後看著數據表驚訝地說：「他只有6球沒進？（曼恩投21中15）」接著米契爾低頭掩面，表情痛苦。如果曼恩當時沒接那通電話，或是他手機沒電就好了。

快艇晉級全隊都很高興，慶功的焦點仍集中在曼恩身上，保羅喬治(Paul George)和隊友圍繞著曼恩開心跳舞。里歐納德在角落一言不發顯得有些尷尬，不過隊友和球迷都不會見怪，大家知道他本來就是那樣的人，也是他的獨特魅力。