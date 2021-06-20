歐陽娜娜15日歡慶21歲生日，她也開直播和粉絲度過，並透露和爸媽視訊時，爸爸歐陽龍竟在通話途中落淚，而媽媽最近對她也不太滿意，讓她直呼很難過。

歐陽娜娜穿著可愛睡衣開直播，和粉絲歡慶生日，她也透露一直沒告訴爸爸自己穿了第二個耳洞以及耳骨，結果被爸爸發現後，竟嚴肅表示「寶貝妳怎麼打了第二個耳洞，妳為什麼要這樣傷害妳自己」，更忍不住流下眼淚。

不只歐陽龍在視訊途中流淚，歐陽娜娜也透露因為自己修了眉毛，讓媽媽傅娟很生氣，讓她忍不住直呼「我爸媽最近對我很不滿意，所以我很難過」，真性情模樣引起熱議。

歐陽娜娜也許下願望，希望疫情可以早點結束，大家身體健康，並希望粉絲能順順利利、開開心心做自己想做的事，她也感性謝謝粉絲一直以來的支持和陪伴，「(你們)喜歡我，也是我的一種榮幸」。

雖然歐陽娜娜人在大陸，家人無法當面替她慶生，不過姊姊歐陽妮妮在IG曬2姊妹的合照及童年照片，祝妹妹生日快樂，而已經21歲的歐陽娜娜，日前也分享一組美照給粉絲，穿著平口洋裝入鏡的她，解放北半球和事業線，「轉大人」辣照相當吸睛。