前綠委段宜康日前在臉書批評黨內某些人言論，似乎有意中傷抗疫團隊，外界猜測段是暗指前綠委郭正亮，以及《美麗島電子報》董事長吳子嘉，對此，國民黨台北市議員羅智強批評，段身為民進黨員，卻不對綠委封殺國際疫苗，擋國產疫苗三期試驗，及3+11會議紀錄做評論，反成「綠色打手」，羅反嗆段宜康，有何臉面指責郭正亮？張嘴批評之前，先把曲棍球給吞了吧。

段宜康18日在臉書發文，意有所指表示，「說是民進黨黨員，但留在黨內的目的，好像就是為了替國台辦在民進黨全代會提案廢除台獨黨綱；說是網路媒體老板，但這個媒體好像只是為了他能到中國表功，吹噓如何修理台灣政府，也不過就是要累積他穿梭奔走拉皮條的本錢」。段批評，「難道要這樣惡毒中傷我們的抗疫團隊，他應該希望台灣抗疫防線瓦解，這種人根本是戴著台灣人面具的赤色打手」。

對於段宜康的言論，有網友在其PO文猜測，是指郭正亮、及吳子嘉嗎？段宜康並未進一步多做說明；而羅智強昨（19日）則在臉書發文表示，郭正亮15日在朱學恆的節目稱，「主事者沒能力、沒心，也不放手讓民間做，每天沉迷於開記者會的權威，死要面子、死要權力，更被賈永婕戳破防疫執行不力的假象。」他認為，郭正亮的評論很中肯，民進黨讓民間企業去買BNT，既能避免直接與上海復星接觸，又能買到疫苗，可說是面子裡子全都要。

不過，這樣的作法，羅智強直言，段宜康也有意見，甚至指責郭正亮是「赤色打手」，目的是「希望台灣防疫陣線瓦解」，郭正亮提出民進黨的問題，卻又要被段宜康抹紅鬥臭，難道鴻海丶台積電去買BNT，也要被段宜康嗆是中共同路人？身為民進黨員，段宜康才該好好反省，民進黨封殺國際疫苗，擋國產疫苗三期試驗，還不願公開3+11會議紀錄，做為「綠色打手」，段宜康有何臉面指責郭正亮？張嘴批評之前，先把曲棍球給吞了吧。