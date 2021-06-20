全台AZ疫苗自6月15日起大規模接種，卻接二連三傳出注射疫苗後猝死的案例。一名網友感嘆，外公打完疫苗後發生血栓，最後放棄急救身亡。她無法忘記外公倒下時，面目猙獰的捶打心臟，一直喊唉唷唉唷，「送醫不到一天就走了」。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」發文，說外公聽從家人建議，原本不打算接種AZ疫苗，但拿到通知書時仍乖乖去報到，「打完後老人家還很開心的報平安，驕傲說自己是當天最準時報到的」，不料3、4個小時後突然倒下。

「他有打疫苗？」原PO描述當天外公送醫後的狀況，護理師劈頭就問是不是打過AZ，讓他們心揪了一下，「難道真的是因為打疫苗嗎」。

經過一個晚上搶救，外公用上強心針、呼吸器以維持生命，但家屬想到萬一使用電擊，可能造成骨頭斷裂，忍痛簽下放棄急救同意書，「最近打完疫苗後猝死的新聞鬧得沸沸揚揚，怎麼也沒想到竟發生在自己親人身上」。

原PO強調，家人要的不是賠償，而是讓更多人知道接種疫苗的潛在風險。疾管局甚至告訴他們，若要通報，死者遺體必須解剖，更讓家人無法接受。

「疫苗就像催命符，打完不到24小時外公就走了」，原PO提醒網友，家裡如果有老年人或慢性病患者，打疫苗前真的要好好評估自身狀況，真的不放心就做好防疫，「真心希望不要再有這樣的悲劇發生了」。