除了辛苦的第一線人員，最近開始有更多名額可以施打疫苗，其中年齡較高者是主要的族群，相信許多人家中的長輩、爸媽都開始預約施打。但注射疫苗後，或多或少身體會有一些不適。今天就來分享降低不適感的5件事，可以從3項飲食+2項生活作息來輕鬆調整！

●飲食3重點：

1.多攝取富含油脂魚類

魚類的油脂是多元不飽和脂肪酸，具有抗發炎的效果，注射完疫苗後身體會有發炎反應，如果近期有多吃魚，可以減少發炎造成的不適！除此之外，魚類也含有較多的維生素Ｄ，可以增加抵抗力，降低呼吸道感染的風險。

→這幾天多煮點鮭魚、旗魚、鯖魚、秋刀魚的料理吧！

2.均衡飲食，特別注意多色蔬果

均衡飲食是維持健康不變的原則，六大類食物每天都要吃到。但我們可以特別注意攝取「多種顏色蔬果」，蔬果含有的植化素具有抗氧化作用，可以提升身體防護力、降低發炎反應。

→多吃一些水果

→買金針菇、香菇、洋蔥、紅蘿蔔等鮮豔的蔬菜，烹調時增加色彩與營養！

3.多喝水

打完疫苗後大部分的副作用會類似感冒，發燒、頭痛、疲倦，這時候身體會更容易脫水，所以在注射的前後都必須特別注意水分補充！

→每天喝2-3公升以上的水

→沒有喝這麼多水的習慣，也可以泡無糖茶來喝！

(圖/好食課提供)

●作息2關鍵

1.不要空腹去打針

注射完需要足夠的營養來促進免疫反應，但常見副作用有不適感或食慾不佳，會間接影響後續的備餐與進食，所以建議先補充一點食物再去打疫苗。而且避免空腹也可以減少暈針的機率喔！

→注射時間距離上一餐超過3-4個小時，可以吃點小點心再出門

2.打針前後都要睡飽

充足的睡眠是身體修補、維持健康的關鍵，尤其打疫苗後靠的是自己免疫產生抗體，注射前後儘量每天睡足8小時以上，讓身體維持在最佳狀態，如果平常不容易入睡，可以

→睡前少玩手機，減少藍光刺激

→做一些舒緩的瑜伽運動幫助和緩情緒

最後也特別提醒，注射前一兩天千萬別喝酒！喝酒可能更容易脫水，頭痛、不適等副作用加劇。

如果你或家人已經準備注射疫苗，以上的5件事趕快記起來，讓我們加速恢復、儘快提升抵抗力吧