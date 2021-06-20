在衛冕軍湖人意外在今年季後賽首輪淘汰出局後，接下來他們將如何補強備受關注，就有眼尖的球迷發現，「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大湖人球星突然同時關注巫師後衛韋斯布魯克老婆妮娜IG，頓時引發外界不少揣測與評論。

因為詹姆斯與安東尼戴維斯之前從未關注妮娜IG，卻在此刻突然開始關注，當然引發不少遐想，只是招募幾乎必須掌握大部分球權的韋斯布魯克，並非是湖人當前補強的最佳選擇，湖人需要的是控球能力強且願意分享球權的組織型後衛。

像是《ESPN》資深記者史皮爾斯曾在電視節目中公開建議，剛被塞爾提克交易到雷霆的肯巴沃克，或許就是不錯選擇之一，加上薛洛德、庫茲馬、哈瑞爾等人最近都在IG上面表達不滿湖人想法，或可拿這3人去當交易後場好手的籌碼。

目前湖人最新的動作反而並非針對球員，而是可能決定不跟兩年合約到期的首席訓練師妮娜謝續約，在台灣出生的她，過去兩年都可以在湖人板凳席看到身影，如今隨著湖人不跟她續約，代表湖人正在重組保護球員健康的團隊，未來可能還有更多變化。